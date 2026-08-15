LIVE - Transfernieuws 15/8: strijd om Rodri barst compleet los
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Strijd om Rodri barst compleet los
Volgens The Independent is het FC Barcelona menens in de strijd om Rodri. Ze zouden er graag de Spanjaard bij hebben en over gaan nemen van Manchester City, al zijn ze natuurlijk niet de enige gegadigde. Eerder sprong ook al Real Madrid in de bres.
Men bereidt momenteel een derde bod voor van zo'n 70 miljoen euro, maar The Citizens willen nog wat meer uit de brand slepen en dus is het laatste woord zeker nog niet gezegd in de zaak. De speler is alvast in Manchester en zal na zijn vakantie gewoon aansluiten bij Manchester City.
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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