Diakhon eindelijk los bij Club Brugge? Leko ziet het opvallend anders

Mamadou Diakhon is dit seizoen goed begonnen bij Club Brugge. Vorige week leverde de snelle flankspeler nog een assist tegen KV Kortrijk, vandaag vond hij zelf de weg naar doel tegen OH Leuven. Toch is trainer Ivan Leko nog lang niet helemaal overtuigd.

De relatie tussen Leko en Diakhon leek vorig seizoen even serieus onder druk te staan. In de Champions' Play-Offs op het veld van STVV kreeg Diakhon na 27 minuten zijn kans nadat Carlos Forbs geblesseerd uitviel. Zijn invalbeurt draaide uit op een drama. Leko haalde hem bij de rust alweer naar de kant en bracht Hugo Vetlesen tussen de lijnen. Vetlesen zou later ook de wedstrijd beslissen.

Leko was achteraf bijzonder hard. "Als ik had geweten dat Diakhon zo zou spelen, had ik meteen voor Vetlesen gekozen", klonk het toen.

Sindsdien bevestigde Vetlesen zijn status als titularis en verdween hij nauwelijks nog uit de basiself van Leko. Diakhon kreeg daarentegen steeds minder speelminuten en leek op weg naar de uitgang.

Diakhon grijpt zijn kans

Dit seizoen krijgt de snelle flankspeler echter opnieuw zijn kans. Tegen OHL bedankte hij daarvoor met een doelpunt. Al dan niet met een helpende hand van Dani van den Heuvel.

Toch was Leko na afloop opnieuw opvallend kritisch voor zijn flankspeler. "Diakhon is goed en hij doet zijn best, maar het is nog geen Christos Tzolis."



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Leko ziet bovendien nog een groot verschil met de Diakhon die hij vorig seizoen kende. "Voor mij is dit niet de beste Diakhon. Ook tegen Kortrijk was dit niet de beste Diakhon. Hij had daar geluk met een assist en een penalty. Vandaag had hij geluk met een doelpunt."

De 'machine' van vorig seizoen is nog niet terug

De coach weet nochtans dat Diakhon veel beter kan. "Ik heb een betere Diakhon gezien. Vorig jaar in januari en februari was hij een machine. Nu weten we allemaal waarom hij in deze situatie zit."

Toch lijkt er volgens Leko iets veranderd bij de Fransman. "Ik geloof dat hij geluk krijgt omdat hij iets in zijn hoofd heeft veranderd. Hij begint echt weer te worden zoals hij was, want hij is een wedstrijdwinnaar. We zijn hetzelfde."