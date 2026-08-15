Reactie Is dit het geheime recept van nieuwe Anderlechttrainer Bruno?

Jelle Heyman, voetbaljournalist
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Is dit het geheime recept van nieuwe Anderlechttrainer Bruno?
Foto: © photonews
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Er hangt opnieuw, voor het eerst in lange tijd, een positieve sfeer rond het Lotto Park. En dat heeft alles te maken met de nieuwe Portugese wind die waait met aan het hoofd trainer Vito Bruno.

Nog niet verloren

Bruno heeft voorlopig 5 wedstrijden gecoacht als hoofdtrainer van Anderlecht. Daarvan won hij er 4, waarvan 3 in Europa. Enkel bij het Zweedse Hammarby debuteerde Bruno met een gelijkspel.

En de resultaten zijn niet alleen goed, ook het voetbal mag er zijn. Afgelopen week kwalificeerde Anderlecht zich verdiend voor de laatste voorronde van de Europa League tegen PAOK met prachtige doelpunten van Sikan en Ambros maar ook met dominant spel.

Maamar Ali
© photonews

Tactiek en talent

Na de kwalificatie gaf de Portugese trainer een deel van zijn stijl prijs. En die leunt niet alleen op tactiek. “We hebben een script, een gameplan, maar soms mogen de spelers ook hun eigen vrijheid op het veld tonen”, legde Bruno uit.

Dat zag hij onder meer bij de goal van Sikan. “Tactisch probeer je soms te veel te doen, maar de manier waarop Sikan scoorde was fantastisch." Volgens Bruno moeten spelers ook durven om zelf iets te proberen. “Eens trappen vanop afstand, gebruikmaken van het talent dat ze hebben.”

Ook het vuile werk telt

Bruno kijkt daarbij verder dan de speler die uiteindelijk in de spotlights staat. Bij de goal van Sikan wees hij bijvoorbeeld op Cvetkovic. “Iemand moest daar ook het vuile werk doen en je mag niet onderschatten wat Cvetkovic daar deed om de bal opnieuw te recupereren.”

Sikan Danylo
© photonews

Volgens Bruno maakt Cvetkovic ook als winger grote stappen. Het illustreert precies wat hij van zijn spelers verlangt: hun individuele kwaliteiten tonen, maar tegelijk bereid zijn om voor elkaar te werken.

Misschien ligt daar wel een belangrijk onderdeel van Bruno's aanpak. Een duidelijk plan, maar geen keurslijf. Binnen het gameplan mogen zijn spelers ook zelf beslissingen nemen. Tegen PAOK leverde die combinatie alvast opnieuw een Europees succes op.

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