Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp) overbodig bij Celtic: drie opvallende pistes duiken op

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp) overbodig bij Celtic: drie opvallende pistes duiken op
Foto: © photonews
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Michel-Ange Balikwisha lijkt aan zijn laatste weken bij Celtic bezig. De flankaanvaller verdween de voorbije maanden steeds verder uit beeld en een transfer dringt zich stilaan op. Met AC Monza, FC Basel en Elversberg zijn er alvast drie clubs die zijn situatie van dichtbij volgen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri past Balikwisha niet goed binnen de tactische aanpak van Martin O’Neill. Daardoor mag de Congolese international uitkijken naar een nieuwe werkgever. Een duidelijke favoriet voor zijn handtekening is er voorlopig nog niet, waardoor het dossier nog volledig openligt.

Van vaste waarde naar de tribune

Nochtans begon Balikwisha behoorlijk aan zijn periode in Schotland. Celtic betaalde in de zomer van 2025 ongeveer 5,2 miljoen euro om hem weg te halen bij Antwerp. Tijdens de eerste wedstrijden van het seizoen kwam hij telkens in actie, al moest hij het soms stellen met een invalbeurt.

Daarna veranderde zijn situatie volledig. Balikwisha verdween uit de plannen, bleef vijf wedstrijden op rij zonder speelminuten en viel vervolgens zelfs naast de wedstrijdselectie. Voor een speler van 25 jaar die nood heeft aan regelmaat, lijkt een vertrek daardoor de meest logische uitweg.

In België bouwde hij voordien al een stevige reputatie op. Bij Standard kwam hij veertig keer in actie, waarna hij in 2021 naar Antwerp verhuisde.

Veel ervaring bij Antwerp

Op de Bosuil groeide Balikwisha uit tot een belangrijke aanvallende pion. In totaal speelde hij 145 wedstrijden voor Antwerp, waarin hij dertig keer scoorde en zeventien assists afleverde. Die prestaties leverden hem uiteindelijk zijn transfer naar Celtic op.

Ondertussen koos Balikwisha ook internationaal voor DR Congo. Hij verzamelde er inmiddels vijf caps en wil met het oog op verdere interlands uiteraard opnieuw structureel aan spelen toekomen.

Monza, Basel en Elversberg hebben hem al bekeken, maar geen van die clubs lijkt voorlopig doorslaggevend op kop te liggen. Daardoor kan de markt de komende weken nog volledig openbreken. Na amper één seizoen bij Celtic lijkt Balikwisha zo alweer voor een nieuwe stap in zijn carrière te staan.

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