Na Union en Monaco: 'Pocognoli staat op het punt om bondscoach te worden'

Na zijn vertrek bij AS Monaco hoeft Sébastien Pocognoli mogelijk niet lang te wachten op een nieuwe uitdaging. De voormalige kampioenenmaker van Union is in beeld voor een prestigieuze job bij een nationale ploeg en lijkt daar momenteel de beste papieren te hebben.

Sébastien Pocognoli staat dicht bij een opvallende nieuwe uitdaging. De 39-jarige Belg is de topkandidaat om bondscoach van Schotland te worden en zou daarmee Steve Clarke opvolgen, die eind juni 2026 afscheid nam. Voor Pocognoli kan het een snelle terugkeer naar een hoofdrol betekenen na zijn vertrek bij AS Monaco.

De Schotse voetbalbond werkte de voorbije weken een lijst met kandidaten af en Pocognoli lijkt daar als sterkste naam uit naar voren te zijn gekomen. Na gesprekken met de bond zou hij nu duidelijk in polepositie liggen om de nationale ploeg over te nemen. Volgens The Herald is hij zelfs op weg om officieel aangesteld te worden.

Van Union naar Monaco en nu mogelijk Schotland

Pocognoli hoeft in België nauwelijks nog voorgesteld te worden. Als speler kwam hij onder meer uit voor KRC Genk, Standard en Union SG. Na zijn actieve carrière koos hij voor het trainersvak en zette hij zijn eerste stappen bij de jeugdopleiding van Union. Later werkte hij ook bij de jeugd van Genk.

In 2024 kreeg hij bij Union SG zijn eerste grote kans als hoofdcoach. Dat bleek meteen een schot in de roos. Pocognoli leidde de Brusselaars naar de landstitel en bevestigde daarmee zijn reputatie als een van de interessantste jonge Belgische trainers.

Zijn prestaties leverden hem in oktober 2025 een transfer naar AS Monaco op. In Frankrijk verliep het avontuur echter minder overtuigend. Pocognoli stond 38 wedstrijden aan het roer en nam na bijna een volledig seizoen alweer afscheid. Monaco eindigde als zevende in de Ligue 1, waardoor de samenwerking niet het vervolg kreeg waarop beide partijen hadden gehoopt.





Toch lijkt dat zijn kansen op een nieuwe grote uitdaging niet te hebben geschaad. De Schotse voetbalbond ziet in hem een kandidaat met internationale ervaring, een duidelijke voetbalvisie en bovendien een verleden als coach binnen nationale jeugdstructuren.

Opvallende koerswijziging voor Schotland

Een aanstelling van Pocognoli zou een opmerkelijke keuze zijn voor Schotland. De nationale ploeg stond jarenlang onder leiding van Steve Clarke, die zeven jaar bondscoach was voordat hij deze zomer vertrok. Met Pocognoli zou de bond voor een veel jonger profiel kiezen en tegelijk opnieuw een buitenlandse coach aanstellen.

De Belg kent het Britse voetbal bovendien uit zijn spelerscarrière. Als linksachter kwam hij uit voor West Bromwich Albion en speelde hij op huurbasis voor Brighton. Daardoor is hij vertrouwd met de voetbalcultuur op de Britse eilanden, iets wat in zijn voordeel kan spelen.

Schotland hervat eind september de Nations League en begint op 26 september aan een reeks van vier wedstrijden met een duel tegen Slovenië. De timing maakt duidelijk dat de bond snel duidelijkheid wil over de opvolger van Clarke.

Voor Pocognoli kan de job een bijzonder nieuw hoofdstuk betekenen. Na zijn snelle doorbraak bij Union en een moeilijker avontuur bij Monaco lonkt nu een functie waarin hij opnieuw kan bouwen aan een ploeg, maar dan op internationaal niveau. Als de laatste gesprekken positief verlopen, lijkt zijn volgende bestemming dus Schotland te worden.