Niet geslaagd voor medische testen? Thomas Henry zegt zelf wat er fout liep met Griekse ploeg

De transfer van Thomas Henry naar Panetolikos is volledig ontspoord. De Griekse club wees na de medische tests op een knieprobleem, maar de Standard-spits spreekt dat tegen. Volgens hem wilden de Grieken vooral zijn contract opnieuw onderhandelen.

Transfer naar Griekenland spat uiteen

Thomas Henry leek deze week op weg naar een nieuwe uitdaging in Griekenland. De 32-jarige Franse aanvaller, die bij Standard op een zijspoor was beland en inmiddels bij de U23 werd ondergebracht, had een akkoord bereikt met Panetolikos over een contract voor twee seizoenen. Standard was bereid om hem transfervrij te laten vertrekken.

Na zijn medische onderzoeken op donderdag en vrijdag in Griekenland viel de deal echter volledig uit elkaar. Panetolikos verwees daarbij naar problemen die verband zouden houden met de zware knieblessure die Henry in januari 2023 opliep bij Hellas Verona. Maar volgens Henry klopt dat verhaal niet.

Standard betwist Griekse versie

Ook Standard-manager Pierre François nuanceert de voorstelling van Panetolikos. De medische staf van Standard was volgens hem al langer op de hoogte van een degeneratief letsel aan de binnenmeniscus, dat verband houdt met de operatie van Henry in 2023.

Volgens François werd die afwijking vorig jaar al vastgesteld toen Henry naar Standard kwam. De medische staf concludeerde toen dat het probleem zijn prestaties niet zou beperken. Dat bleek volgens de club ook uit het afgelopen seizoen: Henry miste geen enkele wedstrijd wegens problemen met zijn knie. Bovendien zou ook de Griekse clubarts zich uiteindelijk hebben aangesloten bij de beoordeling van de medische staf van Standard. François vindt het dan ook ongelukkig dat Panetolikos de indruk wekte dat Henry zijn medische keuring niet had doorstaan.

Henry: contractvoorwaarden werden aangepast

De speler zelf is nog duidelijker. Volgens Henry lag de echte reden voor het mislukken van de transfer niet bij zijn knie, maar bij de voorwaarden die Panetolikos na de medische onderzoeken wilde aanpassen.



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“De bestuurders wilden de voorwaarden van het contract opnieuw bekijken door mijn salaris te verlagen en wedstrijdpremies toe te voegen”, vertelt Henry aan Sudinfo. Volgens de Fransman was dat voor hem het moment om onmiddellijk een einde te maken aan de onderhandelingen. Hij betaalde vervolgens zelf zijn vliegticket terug naar België.

Henry benadrukt dat geld niet zijn enige drijfveer is. Als vader van een driejarige zoon en partner van iemand met een eigen professionele activiteit wil hij volgens eigen zeggen een evenwicht vinden tussen het sportieve en financiële aspect van een transfer.

Een carrière met veel omzwervingen

Henry heeft ondertussen een opmerkelijk parcours achter de rug. De Franse spits brak pas relatief laat door op het hoogste niveau. Via onder meer Chambly, Tubize en OH Leuven belandde hij uiteindelijk bij Venezia, waarna hij ook voor Hellas Verona, Palermo en Standard speelde.

Bij OH Leuven groeide hij uit tot een trefzekere spits en verdiende hij een transfer naar Italië. Zijn periode bij Hellas Verona werd vervolgens overschaduwd door de zware knieblessure. Toch bleef Henry daarna actief op niveau en belandde hij uiteindelijk bij Standard.

Zijn huidige situatie is minder rooskleurig. De Fransman werd vorig seizoen uit de eerste ploeg geweerd en Standard wil nog altijd een oplossing vinden. Volgens de berichtgeving heeft Henry nog een jaar contract, met een optie voor een bijkomend seizoen. Tot er een nieuwe club wordt gevonden, ligt een terugkeer bij de U23 voor de hand.

Niet gefaald voor medische tests

Henry is vooral kwaad omdat zijn professionele reputatie volgens hem onterecht wordt aangetast. “Ik ben het een beetje beu dat ik me voortdurend moet verantwoorden voor uitspraken die volgens mij te ver gaan. Nee, ik ben niet gezakt voor mijn medische keuring”, stelt hij.

Daarmee is de transfersoap voorlopig afgelopen. Panetolikos heeft geen nieuwe overeenkomst met Henry en de aanvaller keert terug naar Luik. Standard moet ondertussen opnieuw op zoek naar een oplossing voor een speler die vooral van het toneel wil verdwijnen, maar nu onverwacht opnieuw in het nieuws staat.