OFFICIEEL: Virton haalt verdedigende versterking bij STVV

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Virton haalt verdedigende versterking bij STVV
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Excelsior Virton staat voor een grondig vernieuwd seizoen in de Challenger Pro League. Na heel wat uitgaande transfers en een trainerswissel blijft de club bouwen aan haar kern. Met Hugo Lambotte haalt Virton nu ook een jonge verdediger met JPL-ervaring binnen.

Kan Excelsior Virton langer standhouden in de Challenger Pro League dan de vorige promovendus uit Eerste Nationale? Vorig seizoen degradeerde Olympic Charleroi meteen opnieuw na een bijzonder zwak jaar op het tweede niveau.

Virton koos alvast voor een opvallende aanpak richting het nieuwe seizoen. De club nam afscheid van Pascal Carzaniga, de trainer die de titel had binnengehaald, en stelde Drazen Brnic aan als zijn opvolger. Die was voordien aan de slag bij Tubize-Braine, een van de laatste concurrenten van Virton in de titelstrijd.

Aanvallend stevig verzwakt

Aan uitgaande zijde veranderde er heel wat in het Stade Yvan Georges. Vooral voorin vertrokken belangrijke spelers. Mayron De Almeida en Emmanuel Mballa, samen goed voor heel wat aanvallende productie, kozen voor een nieuwe uitdaging. De Almeida trok naar Mons, terwijl Mballa bij Dender aan de slag ging.

Ook op het middenveld verdwenen enkele pionnen. Modeste Duku verhuisde naar Lokeren en Valentin Guillaume koos voor FC Luik. Beide spelers blijven dus actief in de Challenger Pro League.

Ook defensief moest Virton inleveren. Anas Namri vertrok naar Seraing, terwijl Lucas Correia naar het Luxemburgse Atert Bissen trok. Centrale verdediger Baptiste Aloé mocht transfervrij vertrekken. Doelman Arthur Cremer koos dan weer voor Charleroi.

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Heel wat nieuwe gezichten

Bij de inkomende transfers springen voorlopig weinig bekende namen in het oog. Voor het doel haalde Virton met Célestin De Schrevel, afkomstig van RAAL, en Nicolas Closset van Charleroi twee nieuwe opties binnen. Zij moeten onderling uitmaken wie de opvolger van Cremer wordt.

Verder kwamen onder anderen Paul Wade, William Simba, Yassine Ben Hamed, Antoine Valério, Ehsan Kari, Allan Tchapchet en Abdelsamad Hachem naar Virton. De meesten van hen speelden voordien in de lagere Franse reeksen, terwijl er ook versterking uit Roemenië en Algerije werd gehaald. Recent kreeg Virton ook Steeven Assengue op huurbasis binnen. De beloftevolle rechtsachter komt over van Standard.

Ook Hugo Lambotte op huurbasis

Daar bleef het niet bij, want Virton huurt nu ook Hugo Lambotte. De 20-jarige centrale verdediger werd opgeleid bij Standard en zette zijn ontwikkeling later verder bij STVV, waar hij zijn eerste profcontract tekende.

Lambotte kwam tot dusver twee keer in actie in de Jupiler Pro League. Afgelopen seizoen speelde hij echter geen minuut bij de eerste ploeg. Zijn meeste speelminuten verzamelde hij bij STVV Youth, waar hij vijftien keer uitkwam.

Bij Virton krijgt Lambotte nu de kans om zich op een hoger niveau verder te ontwikkelen. De centrale verdediger zal er komend seizoen met rugnummer 24 spelen.

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