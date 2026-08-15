Ooit opzijgeschoven bij Anderlecht, nu is 20 miljoen euro niet genoeg

Taylor Harwood-Bellis staat opnieuw voor een mogelijke toptransfer. De voormalige huurling van Anderlecht is in beeld bij Benfica, dat al ver ging in de onderhandelingen. Southampton hield voorlopig echter de deur dicht en wees een bod van 20 miljoen euro af.

Een deel van de Anderlecht-supporters zal zijn naam misschien al vergeten zijn, want zijn passage in Brussel liet geen onuitwisbare indruk na. In juli 2021 streek Taylor Harwood-Bellis op huurbasis neer in het Lotto Park. Manchester City stuurde hem naar Anderlecht om ervaring op te doen onder Vincent Kompany, een clubicoon bij de Engelsen.

Na mindere match tegen Antwerp naar de bank

Harwood-Bellis is centrale verdediger en op papier leek die samenwerking dus ideaal. Hij begon in de basis in de Europese voorrondes tegen Laçi en Vitesse en kreeg ook in de competitie aanvankelijk veel vertrouwen van Kompany.

Dat veranderde na de 14e speeldag en een nederlaag op de Bosuil tegen Antwerp. Nadien kwam Harwood-Bellis nog maar twee keer kort in actie in de vier daaropvolgende wedstrijden.

Door de concurrentie van de ervaren Argentijn Lisandro Magallán werd zijn uitleenbeurt uiteindelijk vervroegd stopgezet. Na 19 wedstrijden en twee assists vertrok hij naar Stoke City in de Championship.

Die Engelse tweede klasse zou nadien een belangrijke rol blijven spelen in zijn carrière. Harwood-Bellis speelde er intussen 154 wedstrijden, met tien doelpunten en acht assists. In de Premier League staat zijn teller voorlopig op 34 wedstrijden.





Na Stoke volgde een hereniging met Kompany bij Burnley, opnieuw op huurbasis van Manchester City. Daar groeide hij wel uit tot een vaste waarde. Hij speelde 35 wedstrijden en miste vooral duels door een voetblessure.

Opnieuw promotie, daarna definitieve transfer

Met Burnley werd hij kampioen en promoveerde hij naar de Premier League, maar een definitieve overstap kwam er niet. Harwood-Bellis werd het seizoen nadien opnieuw verhuurd, dit keer aan Southampton.

Ook met de Saints promoveerde hij naar het hoogste niveau. Southampton legde vervolgens ongeveer 23 miljoen euro op tafel om hem definitief over te nemen. Zijn verblijf in de Premier League duurde echter maar één seizoen, want de club degradeerde opnieuw.

Harwood-Bellis is inmiddels 24 jaar en ligt nog tot 2028 onder contract, maar zou openstaan voor een nieuwe uitdaging. Die kan opnieuw in het buitenland liggen.

Benfica, inmiddels onder leiding van Marco Silva, zou de Engelse verdediger graag willen aantrekken. Volgens BBC werd een bod van 20 miljoen euro ondertussen zelfs al afgewezen.