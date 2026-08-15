📷 ‘Privéjet stond klaar, maar transfer van ex-speler uit JPL gaat niet door’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 ‘Privéjet stond klaar, maar transfer van ex-speler uit JPL gaat niet door’
Foto: © photonews
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Zion Suzuki leek op weg naar Paris Saint-Germain, maar de transfer van de ex-doelman van STVV is op het laatste moment afgeketst. Ondanks een akkoord van ongeveer 35 miljoen euro en een klaarstaand vliegtuig, ging de deal niet door.

Medische keuring stond al gepland

Zion Suzuki leek lange tijd dicht bij een toptransfer naar Paris Saint-Germain. Volgens transferjournalist Fabrizio Romano had PSG met Parma een akkoord bereikt over een pakket ter waarde van ongeveer 35 miljoen euro. Het leek zelfs zo ver gevorderd dat een privévliegtuig klaarstond om de Japanse doelman naar Parijs te brengen voor zijn medische testen.

Toch kwam er zaterdag een verrassende wending. Volgens Romano is de overgang afgeblazen door problemen rond de entourage van Suzuki. Daarmee valt een transfer weg die voor de 23-jarige doelman een enorme stap in zijn carrière had kunnen betekenen.

Aston Villa springt meteen in

Het verhaal lijkt echter nog niet voorbij. Aston Villa heeft volgens Romano inmiddels formeel contact opgenomen met Parma en wil de voorwaarden van de afgeketste PSG-deal evenaren. De Engelse club zou bereid zijn om een pakket van 35 miljoen euro op tafel te leggen en Suzuki een langdurig contract aan te bieden.

Dat maakt de situatie bijzonder interessant. Waar PSG de Japanse international plots lijkt te hebben laten schieten, kan Villa profiteren van de chaos en proberen om de transfer alsnog naar Engeland te trekken.

Van STVV naar de Serie A

Suzuki werd geboren op 21 augustus 2002 in Newark, New Jersey, maar vertegenwoordigt Japan. De 1,90 meter lange doelman werd opgeleid bij Urawa Red Diamonds en brak in België door bij STVV. In het seizoen 2023/24 stond hij 32 keer onder de lat in de Jupiler Pro League en hield hij zes keer de nul.

STVV omschreef hem bij zijn vertrek als een doelman met uitstekende voeten, atletisch vermogen en mentale veerkracht. Parma betaalde vervolgens ongeveer 8,2 miljoen euro voor zijn definitieve transfer.

In Italië groeide Suzuki snel uit tot een vaste waarde. In zijn eerste Serie A-seizoen speelde hij 37 competitiewedstrijden. In 2025/26 kwam hij tot 20 Serie A-optredens, goed voor 1.800 minuten, vijf clean sheets en een gemiddelde FotMob-rating van 6,95.

Contract, marktwaarde en Japan

Suzuki ligt bij Parma nog vast tot 30 juni 2029. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 20 miljoen euro, terwijl FotMob zijn transferwaarde op ongeveer 21,7 miljoen euro inschat. Daarmee zou een deal van 35 miljoen euro aanzienlijk boven zijn geschatte marktwaarde liggen.

Ook internationaal heeft Suzuki grote stappen gezet. Hij is inmiddels een vaste international van Japan en stond op het WK 2026 in alle vier de wedstrijden van zijn land onder de lat. In de groepsfase speelde Japan onder meer tegen Nederland, Zweden en Tunesië.

Voor Suzuki is de PSG-deal dan wel gesprongen, maar met Aston Villa staat mogelijk meteen een alternatief klaar. De komende uren kunnen bepalen of de ex-STVV'er alsnog een transfer van 35 miljoen euro maakt.

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