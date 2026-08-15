Standard heeft een probleem: overbodige speler slikt ferme domper

Thomas Henry, vorig seizoen uit de selectie gezet door Vincent Euvrard en later door de clubleiding, hoort ook dit seizoen 2026-2027 nog steeds niet bij de plannen van Standard. Hij ging normaal gezien andere oorden opzoeken, maar is nu niet door de medische testen geraakt.

Net als bij Grejohn Kyei wil stamnummer 16 het contract opzeggen van Thomas Henry, om zo het laatste jaarsalaris te kunnen besparen. Dat zou kunnen door onderling tot een beëindiging te komen waarbij de speler vrijwillig afstand doet van een deel van zijn resterende vergoeding.

De voorbije dagen leek er al een akkoord in de maak voor een vertrek. Henry zou naar Griekenland trekken om bij Panetolikós zijn medische proeven af te leggen en zo te tekenen bij het nummer elf uit de vorige competitie in Griekenland, maar die deal lijkt steeds minder waarschijnlijk.

Medische keuring in Griekenland niet doorstaan

Het plan valt nu in het water. Volgens het Griekse medium Gazzetta zou de Franse spits zijn medische testen niet hebben doorstaan vlak voor het vriendschappelijke duel tussen Panetolikós en Troyes (1-1). De club zou daarop de transfer hebben afgeblazen.

Dit is opnieuw een tegenvaller voor Henry, maar het hoeft niet het einde van de regeling met Standard te betekenen. Het doel van beide partijen blijft hem technisch vrijgeven zodat hij elders “gratis” kan tekenen. Alleen zal nu een andere club gevonden moeten worden waar hij wel slaagt voor de medische keuring.