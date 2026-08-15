Supporters Gent met duidelijk spandoek, Deschacht merkt iets op: "Successupporters"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
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Supporters Gent met duidelijk spandoek, Deschacht merkt iets op: "Successupporters"
Foto: © photonews
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KAA Gent is zeker niet slecht aan zijn seizoen begonnen. Het won in de competitie van KV Mechelen en zette in de Conference League Cherkasy (na strafschoppen) en Göteborg opzij. Nu nog Hibernian kloppen en er volgt een Europese League Phase.

KAA Gent is dus goed aan zijn seizoen begonnen, maar op één vlak lijkt er niet meteen beterschap te zijn: de supporters zijn nog niet in talrijke getale komen opdagen voor de wedstrijden van KAA Gent. Al zijn er ook wel verzachtende omstandigheden te bedenken.

Er is nog de verlofperiode, er zijn de speeluren - een wedstrijd in de Conference League tegen een matige tegenstander op donderdagavond is niet meteen iets om écht warm voor te lopen. Maar er lijkt toch meer aan de hand.

KAA Gent met veel lege zitjes in zijn eerste wedstrijden van het seizoen

De supporters gingen al in de aanval. "Een lege tribune kost meer dan een volle", kwamen ze tegen KV Mechelen alvast met een pittig spandoek. Daarmee hebben ze een duidelijk statement afgegeven richting het bestuur.

© AVL

De ticketprijzen en abonnementsprijzen swingen ook bij de Buffalo's de pan uit en tegen de verhoging van die abonnementen kwam al de nodige kritiek. Dat heeft nu mogelijk ook een deel van de legere tribunes tot gevolg.

Rik De Mil probeert het systeem er met Burgess in te brengen

Ook Olivier Deschacht merkte het op in Ongefilterd, net als Angel Redondo. "Het zijn een beetje successupporters. Als ze tweede of derde staan en ze spelen tegen Club Brugge of Anderlecht, dan zal het stadion wel volzitten", aldus de gewezen verdediger van RSC Anderlecht.

"Met supporters van Anderlecht dan", grapte Nainggolan meteen. Waarop Deschacht opnieuw: "Inderdaad ... Neen, er was misschien veel te doen in Gent. Maar alles terzijde: er komt een geraamte bij dit KAA Gent. Ze wilden dominant, aanvallend voetbal brengen. Het is allemaal van tafel geveegd en ze hebben Burgess genomen om DNA in de ploeg te brengen. Ook qua systeem, dat is nu ook een soort DNA."

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