'Union SG zet nu alles op alles voor opvolger Khalaili'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Union SG zet nu alles op alles voor opvolger Khalaili'
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Union SG anticipeert op vertrek van Khalaili en richt daarvoor zijn pijlen op Denzel De Roeve. De ex-speler van Club Brugge staat al een paar weken in de belangstelling van de Brusselaars en nu zouden ze een versnelling hoger willen schakelen.

Aernout Van Lindt

'Union SG zet nu alles op alles voor opvolger Khalaili'

Doordat de deal rond Anan Khalaili nu helemaal rond is voor zo'n 28 miljoen euro, is het aan Union SG om zo snel mogelijk een vervanger in huis te gaan halen. En dus zal de piste van De Roeve nu eens te meer aan de oppervlakte gaan komen én heel belangrijk worden voor de Brusselaars.

Volgens de Noorse pers zou Union SG al een vernieuwd, beter bod hebben gedaan op de speler. Ze weten bij Brann Bergen ondertussen natuurlijk ook dat Union 28 miljoen euro heeft binnen weten te lepelen en zal minstens tien procent daarvan in huis willen halen. Het laatste woord is zeker nog niet gezegd.

Union SG anticipeert op vertrek van Khalaili en richt daarvoor zijn pijlen op Denzel De Roeve. De ex-speler van Club Brugge staat al een paar weken in de belangstelling van de Brusselaars en nu zouden ze een versnelling hoger willen schakelen.

Union Saint-Gilloise staat op het punt een recordtransfer af te ronden: rechtsbuiten Anan Khalaili zet koers naar Crystal Palace voor een som die richting € 25 miljoen gaat. Fabrizio Romano bevestigde het ook al, waardoor de officiële aankondiging niet lang meer op zich lijkt te laten wachten.

De inkomsten uit de nakende deal leveren Union een ferme financiële meevaller op. In het Dudenpark blijven ze intussen niet stilzitten: de sportieve leiding werkt al geruime tijd aan een oplossing voor de rechterflank zodra Khalaili vertrekt.

Union schakelt door: gesprekken met SK Brann over Denzel De Roeve

Al weken onderhoudt Union contact met SK Brann over Denzel De Roeve. De 22-jarige Belg, ex-jeugdinternational, verliet Club NXT in maart 2025 voor een transfer ter waarde van 400.000 euro richting de Noorse topclub. Sindsdien klokte hij af op 66 officiële duels, goed voor vijf goals en zeven assists, en hij is dit seizoen opnieuw vaste waarde in de Noorse competitie (reeds meer dan tien speeldagen ver) én in de voorrondes van de Conference League.

Begin deze maand legde Union al een eerste bod neer bij SK Brann. Dat werd geweigerd, al zou De Roeve zelf zeker niet weigerachtig staan tegenover een terugkeer naar België. Volgens Het Nieuwsblad bereiden de Brusselaars nu een verhoogd voorstel voor om de rechterflankspeler los te weken.

Hoeveel is Denzel De Roeve waard?

De Roeve staat te boek als een dynamische rechterflank met rendement en ervaring in Scandinavië en Europees voorwerk. Op Transfermarkt wordt zijn waarde ingeschat op 1,8 miljoen euro, wat in lijn ligt met zijn ontwikkeling bij Brann en zijn basisplaats in meerdere competities.

Union deed deze zomer al vijf betalende inkomende transfers voor iets meer dan € 13 miljoen, rondde twee vrije transfers af en haalde ook een huurspeler binnen (Hervé Koffi). Met De Roeve blijft de bekerwinnaar van vorig seizoen mikken op haalbare profielen die meteen inzetbaar zijn, zonder van het uitgetekende budget af te wijken.

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