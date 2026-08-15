'Union SG zet nu alles op alles voor opvolger Khalaili'

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Union SG anticipeert op vertrek van Khalaili en richt daarvoor zijn pijlen op Denzel De Roeve. De ex-speler van Club Brugge staat al een paar weken in de belangstelling van de Brusselaars en nu zouden ze een versnelling hoger willen schakelen.