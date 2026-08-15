Vandaag in de Challenger Pro League: meteen spektakel bij Patro Eisden

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Vandaag in de Challenger Pro League: meteen spektakel bij Patro Eisden
Foto: © photonews
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Vandaag, zaterdag 15 augustus, zijn er drie wedstrijden gepland in de Challenger Pro League. Het gaat om de eerste speeldag in de tweede klasse.

Om 16 uur stonden twee matchen gepland. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers in de deze twee wedstrijden.

Eupen – Jong Genk 4-1

Al na amper twee minuten bracht Igor Plastun de thuisploeg op voorsprong. Jong Genk was niet onder de indruk en kon nog voor het kwartier de bordjes weer in evenwicht brengen. Kim Myeong-Jun tekende de 1-1 aan.

Op het uur zorgde Yentl Van Genechten voor de voorsprong van Eupen. Amper vier minuten later dikte Chris-Kévin Nadje aan tot 3-1. Sandro Vidigal nam alle twijfel weg, op minder dan 10 minuten van het einde (4-1)

Patro Eisden – RSCA Futures 2-1

Al na amper 22 minuten spelen kreeg trainer Stijn Stijnen een gele kaart. Enkele minuten voor de rust knalde Pape Aliya N'dao de bezoekers op voorsprong. In de blessuretijd kreeg ook Radja Nainggolan geel.

Een kwartier voor tijd kreeg de thuisploeg een strafschop, na een overtreding van Check Koité. Seok-Ju Hong zette de penalty om voor de gelijkmaker. Drie minuten voor tijd kreeg Patro nog een strafschop. Stef Peeters zette die om voor de winst.

Vrijdag werden al twee wedstrijden afgewerkt van de eerste speeldag in de Challenger Pro League. Promovendsu Sporting Hasselt haalde het met 1-0 van Dender, terwijl Lokeren met 0-2 gingen winnen in Seraing.

Vanavond staat nog één wedstrijd op de agenda. Dan treffen Virton en Lierse SK elkaar. De wedstrijd start om 20 uur. Zondag staat Beerschot – Jong KAA Gent gepland. Maandag spelen Club Luik en Francs Borains nog tegen elkaar.

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2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 0-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 4-1 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 1-0 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

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