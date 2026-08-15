Véél lekkers: Club, Union, Anderlecht, STVV (en Gent?) weten stilaan aan wat ze zich mogen verwachten

KAA Gent en RSC Anderlecht wisten zich allebei opnieuw een ronder verder te worstelen in hun Europees avontuur. En zo komen de Europese League Phases stilaan dichterbij. Ook daarin zou het wel eens bijzonder hard genieten kunnen worden.

Door de overwinning van RSC Anderlecht tegen PAOK Saloniki zijn we nu al zeker van vier ploegen in minstens een Europese League Phase. Club Brugge is zeker van de Champions League en Union SG van de Europa League.

Voor STVV en Anderlecht kan het nog de Europa League worden, maar bij een nederlaag in de play-offs wordt het de Conference League. KAA Gent kan bovendien nog gaan proberen het vijfde team de worden in een Europese groepsfase.

Club Brugge kan stilaan inschatten waar het zich mag aan verwachten

Steeds meer ploegen hebben zich ondertussen met zekerheid weten te plaatsen voor een bepaalde League Phase. En de komende twee weken worden de laatste tickets definitief verdeeld. Hier en daar wordt al een prognose in detail met de supporters gedeeld.

In de Champions League zou het voor Club Brugge wel eens héél pittig kunnen worden. Ze zullen bij de loting in pot 2 terechtkomen, maar dat is in de nieuwe systemen van de Champions League iets minder belangrijk dan vroeger.

Krijgt Club Brugge een loodzware loting of komen er ook 'haalbare' kaarten op de weg van blauw-zwart?

Uit pot 1, 2, 3 en 4 worden telkens twee tegenstanders gekozen. Eentje thuis, eentje op verplaatsing. In pot 1 en 2 zitten er eigenlijk alleen maar absolute toplanden. PSG, Bayern, Barcelona, Arsenal, Manchester City: kies maar welke tegenstander het meest haalbaar is in die eerste pot.



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📌 Champions League - Projected Pots.



✅ 7 clubs predicted to claim last spots:



🇫🇷 Lyon

🇳🇴 Bodø/Glimt

🇭🇷 Dinamo Zagreb

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic

🇸🇰 Slovan Bratislava

🇬🇷 AEK Athens

🇮🇱 Hapoel Beer Sheva pic.twitter.com/IA6texJIQw — Football Rankings (@FootRankings) August 12, 2026

Een loting met verder AS Roma, Manchester United, RB Leipzig, Galatasaray, Stuttgart en Celtic zou het heel zwaar kunnen maken voor Club Brugge, terwijl het even goed PSV, Real Betis, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Slavia Praag en Hapoel Beer Sheva zou kunnen worden.

De loting zal van belang zijn, want de top-24 wordt ook deze jaargang enorm belangrijk voor blauw-zwart. Daarvoor moet een punt of negen gepakt geworden gemiddeld genomen en dus zijn er toch maar beter een paar haalbare kaarten bij.

Wat kunnen Union SG, Anderlecht, STVV (en Gent) verwachten van de (eventuele) groepsfase?

Ook in de Europa League voor Union SG (en mogelijk Anderlecht en STVV) en de Conference League kan het qua loting alle kanten uit. In de Europa League ziet het er naar uit dat Juventus, Leverkusen, AC Milan, Benfica, Marseille, Hoffenheim en Crystal Palace bij de tegenstanders kunnen zijn.

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En zelfs in de Conference League lijkt er met Atalanta, Sporting Braga, Ajax, Glasgow Rangers, Monaco en Brighton & Hove Albion onder meer ook nog heel wat lekkers over te schieten voor de Belgische club(s) die daar eventueel de trommel zouden ingaan.

Al moeten de Belgische teams niet meteen hopen of dromen van alleen maar grote namen. Meer zelfs: de top-24 halen en hier of daar nog wat extra rondes kunnen spelen kan de Belgische droom op de ranglijst der coëfficiënten alleen maar groter maken. De Belgische teams lijken elk op hun niveau klaar om te schitteren, enkel Gent staat de komende weken nog écht onder druk.