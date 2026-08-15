Vincent Kompany heeft heel opvallend ritueel voor elke wedstrijd van Bayern

Brandon Morren
Brandon Morren en Fabien Chaliaud
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Vincent Kompany heeft heel opvallend ritueel voor elke wedstrijd van Bayern
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Vincent Kompany heeft bij Bayern München een opvallende manier gevonden om vlak voor de aftrap zijn hoofd leeg te maken. De Belgische trainer trekt zich twintig minuten terug en gebruikt dat moment om zijn laatste boodschappen en tactische details nog eens scherp te stellen.

Vincent Kompany heeft een opvallend ritueel onthuld dat hij voor elke wedstrijd van Bayern München volgt. Terwijl zijn spelers al op het veld staan voor de opwarming, trekt de 40-jarige Belgische trainer zich even terug. Zijn bestemming: de douche. Niet om zich fysiek voor te bereiden, maar vooral om rust te vinden en de wedstrijd nog één keer mentaal door te nemen.

In een video op het YouTube-kanaal van Bayern München beantwoordde Kompany vragen van supporters. Toen hij gevraagd werd of hij een vast ritueel heeft voor wedstrijden, verscheen er meteen een glimlach. Zijn antwoord was dan ook niet alledaags.

Twintig minuten stilte voor de aftrap

“Terwijl de spelers opwarmen, neem ik een douche”, vertelt Kompany. Op dat moment heeft hij ongeveer twintig minuten voor zichzelf. Die gebruikt hij om nog één keer alles te overlopen voor de wedstrijd begint.

De douche zelf is daarbij eigenlijk bijzaak. Voor Kompany draait het vooral om de afzondering. “Ik heb dan een twintigtal minuten en onder de douche ga ik alles nog één laatste keer na.” Hij denkt daarbij onder meer na over de laatste boodschappen die hij aan zijn spelers wil meegeven en over de tactische aandachtspunten voor de wedstrijd.

“Het gaat dus niet zozeer om de douche zelf, maar om nog één keer te bekijken wat ik tegen de spelers moet zeggen en wat ons te wachten staat”, legt de Belgische trainer uit. Kompany omschrijft dat moment als een periode van rust en stilte, al betekent dat niet dat zijn hoofd leeg is. Integendeel. “Het is een rustig moment, maar tegelijk zit mijn hoofd vol gedachten.”

Supercup komt eraan

Dat ritueel zal Kompany zaterdag opnieuw kunnen gebruiken. Bayern München neemt het dan in de Duitse Supercup op tegen Borussia Dortmund, de vicekampioen van vorig seizoen.

Er staat meteen een eerste prijs van het nieuwe seizoen op het spel. Voor Kompany betekent dat dus opnieuw dezelfde voorbereiding: terwijl zijn spelers zich op het veld opwarmen, zoekt hij twintig minuten de afzondering op om zijn gedachten te ordenen en de laatste details van zijn wedstrijdplan door te nemen.

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