Volgend seizoen de grote terugkeer? "De natte droom van elke Anderlecht-supporter"

Romelu Lukaku begint aan een nieuw hoofdstuk in Turkije. De Rode Duivel heeft Napoli verlaten voor Fenerbahçe, dat zes miljoen euro neertelde voor de spits. Lukaku tekende er voor één seizoen, met een optie op nog een extra jaar. Johan Boskamp ziet kansen, maar ook duidelijke risico’s.

Zo wijst Boskamp eerst op de aantrekkingskracht van Fenerbahçe. De Turkse topclub roert zich stevig op de transfermarkt en wil dit seizoen opnieuw een belangrijke rol spelen. Volgens Boskamp hoeft Lukaku zich dus zeker niet neer te leggen bij een competitie zonder niveau.

Boskamp ziet potentieel én risico

“Als Romelu zijn niveau van in zijn eerste seizoen bij Napoli kan halen, dan gaan ze hem daar op handen dragen”, vertelde hij bij Het Belang van Limburg. Tegelijk plaatst Boskamp een belangrijke kanttekening. Lukaku kwam het voorbije jaar amper aan spelen toe en veranderde de voorbije vijf jaar bijna elk seizoen van club.

Net die opeenvolging van transfers vindt Boskamp niet ideaal. Voor een spits die opnieuw ritme en vertrouwen moet opbouwen, kan stabiliteit belangrijk worden. Fenerbahçe biedt hem nu wel een omgeving waar de verwachtingen hoog liggen en waar hij opnieuw veel minuten kan proberen te maken.

Voor Lukaku wordt het dus vooral zaak om fit te blijven en opnieuw regelmaat te vinden. Als dat lukt, gelooft Boskamp dat hij nog altijd het niveau heeft om in Turkije een bepalende speler te worden.

Anderlecht blijft in beeld

De vraag naar een terugkeer naar Anderlecht blijft ondertussen boven de markt hangen. Lukaku heeft zelf meermaals gezegd dat hij ooit opnieuw voor paars-wit wil spelen.





Boskamp noemt dat "de natte droom van elke Anderlecht-supporter", maar koppelt er meteen een voorwaarde aan. Idealiter scoort Lukaku dit seizoen nog volop voor Fenerbahçe en keert hij daarna terug op een moment dat hij nog echt het verschil kan maken.

Volgend seizoen zou Lukaku 34 zijn. Boskamp hoopt daarom vooral dat hij nu een jaar zonder grote blessures kan afwerken. Alleen dan lijkt een terugkeer naar Anderlecht nog echt aantrekkelijk als sportief verhaal, en niet alleen als emotionele thuiskomst.