'Anderlecht strikt aanvaller van meer dan 4 miljoen'

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RSC Anderlecht, Union SG en Standard de Liège mikken of mikten de voorbije tijd alledrie op dezelfde speler: Tawfik Bentayeb. Uiteindelijk is het nu toch RSC Anderlecht dat finaal een stevige stap zou gaan zetten in het dossier. Zo zou er een akkoord zijn.