Axel Witsel heeft eindelijk zijn nieuwe club gevonden

Het duurde even, maar nu heeft Axel Witsel eindelijk een nieuwe club gevonden. De 37-jarige Witsel heeft een akkoord bereikt met het Franse OGC Nice.

Deze zomer liep het contract van Axel Witsel af bij Girona FC in Spanje. De ervaren Belg was dus transfervrij en nog niet van plan om zijn schoenen aan de haak te hangen. Zo begon de zoektocht naar een nieuw avontuur.

Geen terugkeer naar Standard

Een terugkeer naar Standard leek een logische volgende stap, maar daar had Witsel geen zin in. De ex-speler van onder andere Borussia Dortmund en Atlético Madrid zag een terugkeer naar België niet zitten.

Witsel speelde afgelopen seizoen 32 wedstrijden voor Girona in de Spaanse eerste klasse. Daarin was hij goed voor één doelpunt en twee assists. Girona eindigde voorlaatste in de competitie, waardoor het degradeerde naar de tweede klasse.

Akkoord met OGC Nice

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is Axel Witsel op weg naar OGC Nice. "Axel Witsel heeft zijn akkoord gegeven aan OGC Nice", staat te lezen in de post van Tavolieri op X.

"Een contract van één seizoen met een optie op een extra jaar." De kans is klein dat er iets tussenkomt, al is de transfer nog niet volledig officieel. "De overeenkomst is onderworpen aan een validatie van INEOS", staat te lezen in de post van Tavolieri.





INEOS is sinds 2019 eigenaar van de club. Enkel INEOS dient nog groen licht te geven. Dan is de transfer van Witsel helemaal rond. Witsel zal zo voor de eerste keer in zijn carrière in Frankrijk spelen.

🇧🇪 Axel Witsel a donné son accord à l’OGC Nice sur la base d’un contrat d’une saison auquel s’ajoute un an d’option supplémentaire.



⏳ L’accord est soumis à une validation d’INEOS et ne pourra être conclu sans cela. Le Liegeois attend le feu vert. #mercato #OGCN pic.twitter.com/aiRizWnVu5 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 16, 2026

OGC Nice eindigde afgelopen seizoen als zestiende in de Ligue 1, de Franse eerste klasse. Daardoor speelde Nice nog degradatieplay-offs tegen Saint-Étienne. Nice speelde in de eerste wedstrijd 0-0 gelijk, maar won in de terugwedstrijd thuis met 4-1.

Ex-club van Charles Vanhoutte

Ex-Union- en Cercle Brugge-speler Charles Vanhoutte speelde nog in die wedstrijden. De 27-jarige Belg speelde 26 wedstrijden voor Nice voordat hij voor een bedrag van 5,5 miljoen euro naar Feyenoord trok.