Club Brugge gewaarschuwd: Vanzeir telt af naar vurige Brugse derby

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Club Brugge gewaarschuwd: Vanzeir telt af naar vurige Brugse derby
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Dante Vanzeir kijkt met vertrouwen uit naar zijn tweede Brugse derby met Cercle. De aanvaller geeft toe dat hij nog niet zijn beste niveau haalt, maar wil zondag tegen Club Brugge alles geven in een wedstrijd die volgens hem voor de supporters extra belangrijk is.

Vanzeir telt al af

Voor Dante Vanzeir komt de Brugse derby steeds dichterbij. De aanvaller van Cercle Brugge staat voor zijn tweede confrontatie met Club Brugge en heeft duidelijk zin in de wedstrijd. Vorig seizoen maakte hij de derby al mee, al moest hij toen als invaller aan de wedstrijd beginnen.

“Ik kijk er al naar uit. Vorig seizoen viel ik nog in tijdens die sneeuwderby. Dit is een match voor de supporters, die we deze week heel serieus zullen voorbereiden”, vertelt Vanzeir aan Gazet van Antwerpen.

De Limburger weet dat er volgend weekend meer op het spel staat dan alleen de drie punten. De derby leeft sterk bij de supporters en dat zorgt voor extra motivatie binnen de spelersgroep.

Nog op zoek naar beste niveau

Vanzeir hoopt tegen Club opnieuw aan de aftrap te staan. Dat was ook tegen Standard en Sint-Truiden zijn ambitie. Tegelijkertijd is de aanvaller eerlijk over zijn eigen prestaties. Hij voelt dat er nog ruimte is voor verbetering.

Tegen Sint-Truiden liet hij wel enkele flitsen zien. Zo trof hij de paal en zorgde een onverwachte, afzwaaiende bal bijna voor een doelpunt. “Met dat soort ballen en acties moet je wat geluk hebben. Ik heb echter nog veel marge op fysiek vlak en op kwaliteit. Ik ben ook nog wat zoekende”, geeft Vanzeir toe.

Andere rol in 3-4-3

Een belangrijke reden waarom Vanzeir nog naar zijn beste vorm zoekt, is zijn gewijzigde rol binnen het systeem van Cercle. De ploeg speelt momenteel in een 3-4-3.

“Ik speel nu meer als een soort nummer tien. Dat is wennen, want ik sta liefst zo hoog mogelijk op het veld om mijn acties te maken”, legt hij uit. Toch wil de aanvaller zich niet verschuilen achter zijn nieuwe positie. Hij probeert op verschillende manieren belangrijk te zijn voor Cercle.

Tot de laatste seconde

Vanzeir ziet bovendien duidelijke verbeterpunten voor de ploeg. Zowel voorin als achterin moet Cercle volgens hem efficiënter worden. Tegen Sint-Truiden had er volgens de aanvaller zelfs meer ingezeten dan het behaalde gelijkspel.

“Zowel in de aanvallende als de defensieve box moeten we efficiënter worden. Zo hadden we tegen Sint-Truiden zelfs nog kunnen winnen”, analyseert hij.

Toch overheerst een positieve instelling. Cercle bleef de voorbije twee wedstrijden strijden en dat past volgens Vanzeir bij de identiteit van de club. “Hier vechten we tot de laatste seconde voor elke bal.” Die mentaliteit zal zondag tegen Club Brugge opnieuw nodig zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV
Dante Vanzeir

Meer nieuws

Timmy Simons houdt hart vast voor sterkhouder: "Ik heb hem met krukken zien zitten..." Reactie

Timmy Simons houdt hart vast voor sterkhouder: "Ik heb hem met krukken zien zitten..."

08:00
OFFICIEEL: KAA Gent slaat stevige slag

OFFICIEEL: KAA Gent slaat stevige slag

08:30
Diakhon eindelijk los bij Club Brugge? Leko ziet het opvallend anders Reactie

Diakhon eindelijk los bij Club Brugge? Leko ziet het opvallend anders

23:43
1
Club Brugge profiteert optimaal van puntenverlies Union, met dank aan... Van den Heuvel

Club Brugge profiteert optimaal van puntenverlies Union, met dank aan... Van den Heuvel

22:40
Biancone niet alleen centrale verdediger maar ook rechterhand van Sibierski: "Ik zei dat hij moest komen" Reactie

Biancone niet alleen centrale verdediger maar ook rechterhand van Sibierski: "Ik zei dat hij moest komen"

06:40
1
Westerlo-coach Charaï niet te spreken over omstreden penalty in Genk: "Afschaffen die handel" Reactie

Westerlo-coach Charaï niet te spreken over omstreden penalty in Genk: "Afschaffen die handel"

23:49
1
Bang afwachten voor Genk: debutant zwaar aangeslagen na blessure

Bang afwachten voor Genk: debutant zwaar aangeslagen na blessure

23:51
Het sprookje van jonge Gent-speler gaat onverminderd verder

Het sprookje van jonge Gent-speler gaat onverminderd verder

06:00
Genk en Westerlo zorgen alweer voor spektakel in match met 5 doelpunten

Genk en Westerlo zorgen alweer voor spektakel in match met 5 doelpunten

22:46
Casper Nielsen haalt stevig uit naar de ontslagen Mircea Rednic bij Standard

Casper Nielsen haalt stevig uit naar de ontslagen Mircea Rednic bij Standard

22:30
2
🎥 Opnieuw discussie zoals bij Hasselt-Dender: werd KRC Genk hier benadeeld tegen Westerlo?

🎥 Opnieuw discussie zoals bij Hasselt-Dender: werd KRC Genk hier benadeeld tegen Westerlo?

21:47
Dubbel feest voor Brandon Mechele, die een bijzondere primeur mag meenemen vanuit OHL Reactie

Dubbel feest voor Brandon Mechele, die een bijzondere primeur mag meenemen vanuit OHL

01:31
📷 Godts officieel voorgesteld bij PSG

📷 Godts officieel voorgesteld bij PSG

22:15
13
📷 Racing Genk neemt afscheid van Michiel Vandeweert met pakkend eerbetoon

📷 Racing Genk neemt afscheid van Michiel Vandeweert met pakkend eerbetoon

20:59
1
OFFICIEEL: Virton haalt verdedigende versterking bij STVV

OFFICIEEL: Virton haalt verdedigende versterking bij STVV

17:30
Vandaag in de Challenger Pro League: meteen spektakel bij Patro Eisden

Vandaag in de Challenger Pro League: meteen spektakel bij Patro Eisden

22:01
Niet geslaagd voor medische testen? Thomas Henry zegt zelf wat er fout liep met Griekse ploeg

Niet geslaagd voor medische testen? Thomas Henry zegt zelf wat er fout liep met Griekse ploeg

21:00
LIVE - Transfernieuws 15/8: Antwerp haalt ervaren videoanalist weg bij stadsrivaal

LIVE - Transfernieuws 15/8: Antwerp haalt ervaren videoanalist weg bij stadsrivaal

21:30
Antwerp walst over Kortrijk en start seizoen met zes op zes

Antwerp walst over Kortrijk en start seizoen met zes op zes

20:10
4
Reactie van Sam Kerkhofs op afgekeurde goal van Dender lokt veel reacties uit

Reactie van Sam Kerkhofs op afgekeurde goal van Dender lokt veel reacties uit

20:40
3
Woede groot bij Essevee: en ook vorig jaar liep het met dezelfde ref fout tegen Union

Woede groot bij Essevee: en ook vorig jaar liep het met dezelfde ref fout tegen Union

19:30
6
📷 ‘Privéjet stond klaar, maar transfer van ex-speler uit JPL gaat niet door’

📷 ‘Privéjet stond klaar, maar transfer van ex-speler uit JPL gaat niet door’

20:00
🎥 Analisten hebben zéér scherpe mening over de fase in Union SG - Zulte Waregem

🎥 Analisten hebben zéér scherpe mening over de fase in Union SG - Zulte Waregem

18:30
7
Union SG morst punten tegen Zulte Waregem - en wat met dat afgekeurd doelpunt?

Union SG morst punten tegen Zulte Waregem - en wat met dat afgekeurd doelpunt?

17:59
Vincent Kompany heeft heel opvallend ritueel voor elke wedstrijd van Bayern

Vincent Kompany heeft heel opvallend ritueel voor elke wedstrijd van Bayern

19:00
Werd Dender benadeeld tegen Sporting Hasselt? Coach Alves reageert duidelijk

Werd Dender benadeeld tegen Sporting Hasselt? Coach Alves reageert duidelijk

17:00
2
Ooit opzijgeschoven bij Anderlecht, nu is 20 miljoen euro niet genoeg

Ooit opzijgeschoven bij Anderlecht, nu is 20 miljoen euro niet genoeg

16:30
3
LIVE - Speeldag 2 JPL: Cercle en STVV reageren na spektakelstuk

LIVE - Speeldag 2 JPL: Cercle en STVV reageren na spektakelstuk

10:15
Lierse ziet vaste waarde vertrekken na twee seizoenen op het Lisp

Lierse ziet vaste waarde vertrekken na twee seizoenen op het Lisp

16:00
Na Union en Monaco: 'Pocognoli staat op het punt om bondscoach te worden'

Na Union en Monaco: 'Pocognoli staat op het punt om bondscoach te worden'

14:30
2
'Club Brugge wil verrassen en Belg na halfjaar al terughalen naar de JPL'

'Club Brugge wil verrassen en Belg na halfjaar al terughalen naar de JPL'

12:50
OFFICIEEL: Beerschot heeft nieuwe aanvaller helemaal beet

OFFICIEEL: Beerschot heeft nieuwe aanvaller helemaal beet

15:15
2
Volgend seizoen de grote terugkeer? "De natte droom van elke Anderlecht-supporter"

Volgend seizoen de grote terugkeer? "De natte droom van elke Anderlecht-supporter"

14:00
11
Cercle pakt STVV in extremis bij de lurven na spektakelstuk op Jan Breydel

Cercle pakt STVV in extremis bij de lurven na spektakelstuk op Jan Breydel

14/08
Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp) overbodig bij Celtic: drie opvallende pistes duiken op

Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp) overbodig bij Celtic: drie opvallende pistes duiken op

13:30
LIVE: Emotioneel weerzien voor Dani van den Heuvel, die zijn keuze voor OHL en strijd met Tobe Leysen toelicht

LIVE: Emotioneel weerzien voor Dani van den Heuvel, die zijn keuze voor OHL en strijd met Tobe Leysen toelicht

10:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16:00 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 19:15 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Noobjectivepress Noobjectivepress over Reactie van Sam Kerkhofs op afgekeurde goal van Dender lokt veel reacties uit Goro Goro over Biancone niet alleen centrale verdediger maar ook rechterhand van Sibierski: "Ik zei dat hij moest komen" Goro Goro over Ooit opzijgeschoven bij Anderlecht, nu is 20 miljoen euro niet genoeg André Coenen André Coenen over Casper Nielsen haalt stevig uit naar de ontslagen Mircea Rednic bij Standard 1872 1872 over 🎥 Droomdebuut voor Karetsas bij Borussia Dortmund .. .. over 📷 'Akkoord tussen Ajax en Paris Saint-Germain: dit zijn de details over deal rond Mika Godts' .. .. over Diakhon eindelijk los bij Club Brugge? Leko ziet het opvallend anders André Coenen André Coenen over Standard en Charleroi krijgen zware sancties opgelegd na incidenten in Waalse derby Goro Goro over Westerlo-coach Charaï niet te spreken over omstreden penalty in Genk: "Afschaffen die handel" Goro Goro over KRC Genk - Westerlo: 3-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved