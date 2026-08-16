Club Brugge gewaarschuwd: Vanzeir telt af naar vurige Brugse derby

Dante Vanzeir kijkt met vertrouwen uit naar zijn tweede Brugse derby met Cercle. De aanvaller geeft toe dat hij nog niet zijn beste niveau haalt, maar wil zondag tegen Club Brugge alles geven in een wedstrijd die volgens hem voor de supporters extra belangrijk is.

Vanzeir telt al af

Voor Dante Vanzeir komt de Brugse derby steeds dichterbij. De aanvaller van Cercle Brugge staat voor zijn tweede confrontatie met Club Brugge en heeft duidelijk zin in de wedstrijd. Vorig seizoen maakte hij de derby al mee, al moest hij toen als invaller aan de wedstrijd beginnen.

“Ik kijk er al naar uit. Vorig seizoen viel ik nog in tijdens die sneeuwderby. Dit is een match voor de supporters, die we deze week heel serieus zullen voorbereiden”, vertelt Vanzeir aan Gazet van Antwerpen.

De Limburger weet dat er volgend weekend meer op het spel staat dan alleen de drie punten. De derby leeft sterk bij de supporters en dat zorgt voor extra motivatie binnen de spelersgroep.

Nog op zoek naar beste niveau

Vanzeir hoopt tegen Club opnieuw aan de aftrap te staan. Dat was ook tegen Standard en Sint-Truiden zijn ambitie. Tegelijkertijd is de aanvaller eerlijk over zijn eigen prestaties. Hij voelt dat er nog ruimte is voor verbetering.

Tegen Sint-Truiden liet hij wel enkele flitsen zien. Zo trof hij de paal en zorgde een onverwachte, afzwaaiende bal bijna voor een doelpunt. “Met dat soort ballen en acties moet je wat geluk hebben. Ik heb echter nog veel marge op fysiek vlak en op kwaliteit. Ik ben ook nog wat zoekende”, geeft Vanzeir toe.





Andere rol in 3-4-3

Een belangrijke reden waarom Vanzeir nog naar zijn beste vorm zoekt, is zijn gewijzigde rol binnen het systeem van Cercle. De ploeg speelt momenteel in een 3-4-3.

“Ik speel nu meer als een soort nummer tien. Dat is wennen, want ik sta liefst zo hoog mogelijk op het veld om mijn acties te maken”, legt hij uit. Toch wil de aanvaller zich niet verschuilen achter zijn nieuwe positie. Hij probeert op verschillende manieren belangrijk te zijn voor Cercle.

Tot de laatste seconde

Vanzeir ziet bovendien duidelijke verbeterpunten voor de ploeg. Zowel voorin als achterin moet Cercle volgens hem efficiënter worden. Tegen Sint-Truiden had er volgens de aanvaller zelfs meer ingezeten dan het behaalde gelijkspel.

“Zowel in de aanvallende als de defensieve box moeten we efficiënter worden. Zo hadden we tegen Sint-Truiden zelfs nog kunnen winnen”, analyseert hij.

Toch overheerst een positieve instelling. Cercle bleef de voorbije twee wedstrijden strijden en dat past volgens Vanzeir bij de identiteit van de club. “Hier vechten we tot de laatste seconde voor elke bal.” Die mentaliteit zal zondag tegen Club Brugge opnieuw nodig zijn.