Club Brugge glimt van trots! Bisiwu scoort dubbelklapper voor FC Barcelona, inclusief beauty

Jesse Bisiwu (18) versierde deze zomer een droomtransfer. Onze jonge landgenoot verkaste van Club NXT naar het grote FC Barcelona. In een oefenwedstrijd tegen FC Basel kreeg hij zijn kans en die greep hij met beide handen.

Bisiwu maakte een opvallende transfer

Het was misschien wel een van de meest opvallende transfers van deze zomer. Jesse Bisiwu had nog steeds zijn debuut niet gemaakt voor de Brugse hoofdmacht, maar vertrok voor 8,5 miljoen euro naar de Spaanse grootmacht. Dat bedrag kan via bonussen nog oplopen tot 10 miljoen euro.

Omringd door talloze sterren en meerdere wereldkampioenen mag hij nu proberen door te breken bij een van de grootste clubs ter wereld. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Bisiwu elke kans moeten aangrijpen om zich te tonen. Die boodschap is blijkbaar goed doorgedrongen.

Bisiwu scoort heerlijk in de bovenhoek

Barcelona speelde zondag een oefenwedstrijd in en tegen Basel. Het haalde het daarin met 2-5, na onder meer twee goals van Bisiwu. Vooral zijn eerste doelpunt was een pareltje. Bisiwu kreeg de bal goed toegespeeld van Dani Olmo en twijfelde niet. Met een heerlijke krul in de bovenhoek liet hij de thuisdoelman geen schijn van kans. Hij zorgde zo voor de 2-4.

🚨🚨 JESSE BISIWU MAKES IT FOUR FOR BARCELONA! BEAUTIFUL GOAL!https://t.co/92OXMSiA2Fpic.twitter.com/z8hUInAFYC — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 16, 2026

Twee minuten later nam hij ook de 2-5 voor zijn rekening. Na slordig verdedigen van Basel veroverde Lamine Yamal de bal. Met een zuivere pass schotelde hij Bisiwu zijn tweede treffer voor. Wat een manier voor de jonge Belg om zich meteen te laten gelden.





Jesse Bisiwu 's second goal !! pic.twitter.com/He6RTYUiyq — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 16, 2026

Veelbelovend begin

Barça was in de wedstrijd op voorsprong gekomen via Adeyemi, maar Doucouré maakte net voor de rust gelijk. Selim en Yamal diepten uit tot 1-3. Kazeen Olaigbe (ex-Cercle) bracht opnieuw spanning in de wedstrijd met de 2-3, maar Bisiwu nam die helemaal weg met zijn dubbelklapper.

Het is een veelbelovend begin van de carrière van Bisiwu bij Barça. Hij moet zonder twijfel nog stappen zetten, maar laat zich meteen zien. Met zijn explosiviteit en dribbelvermogen ligt de wereld momenteel aan zijn snelle voeten.