Europa geeft rust: 'RSC Anderlecht wil plots shoppen in Duitsland'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Europa geeft rust: 'RSC Anderlecht wil plots shoppen in Duitsland'
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht heeft met de uitschakeling van PAOK Saloniki al een flinke zorg minder. En dus kan sterke man Antoine Sibierski verder gaan bouwen aan de toekomst. Met daarbij dus ook een aantal interessante transfers. Met Marten Winkler hebben ze alvast iemand op de radar staan.

RSC Anderlecht heeft met de uitschakeling van PAOK Saloniki al een flinke zorg minder. Ook al wacht er nog een barrageduel tegen Kairat Almaty om eventueel de Europa League te halen in plaats van de Conference League: de hoofddoelstelling van deze zomer is binnen. Paars-wit is zeker van een Europese league phase.

Die kwalificatie weegt ook door op de transfermarkt. Sportief directeur Antoine Sibierski kan zijn mercato nu vanuit een comfortabelere positie afronden: onderhandelingen verlopen doorgaans vlotter wanneer je spelers Europese wedstrijden kan aanbieden, en financieel levert zo’n ticket extra speelruimte op. Anderlecht wil de kern nog verbreden met het oog op de extra matchen, maar doet dat nu zonder paniekvoetbal.

Anderlecht kijkt naar Marten Winkler van Hertha Berlijn

BILD meldt dat Anderlecht zijn vizier heeft gericht op Marten Winkler, een 23-jarige Duitse rechtsbuiten van Hertha Berlijn. Winkler is een jeugdproduct van de club en speelt dit seizoen in de 2. Bundesliga, een competitie die al op gang is gekomen (in tegenstelling tot de Bundesliga).

Volgens dezelfde bron staat Winkler al langer op de radar van Sibierski en zou Anderlecht nu een versnelling hoger schakelen. Er zou intussen een concreet bod bij Hertha zijn neergelegd. Op Transfermarkt wordt Winkler op 2 miljoen euro geschat.

Contract tot 2027: waarom een transfer deze zomer logisch kan zijn

Winkler ligt in Berlijn nog vast tot 2027. Dat betekent niet dat een vertrek uitgesloten is: als Hertha effectief een transfersom wil innen, is dit een moment waarop er beweging kan komen. De club blijft al enkele seizoenen in de 2. Bundesliga hangen en zou kunnen kiezen voor cashen om elders te versterken.

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Mocht Winkler effectief neerstrijken in het Lotto Park, dan schuift de concurrentie op de flank weer op. De Duitser is in hoofdzaak een rechtsbuiten, al kan hij ook elders in de aanval uit de voeten. In dat geval komt hij in eenzelfde zone terecht als Jayden Onia Seke, Tristan Degreef en nieuwkomer Oliver Antman.

Laatste puzzelstukken: een nummer 9 en eventueel nog een centrale verdediger?

Voor Onia Seke blijft er altijd de optie U23 en gezien zijn leeftijd was hij ook niet de meest logische kandidaat om meteen wekelijks in de hoofdmacht te staan. Bij Degreef ligt dat anders: als zijn minuten dreigen te slinken, kan een oplossing via een vertrek of uitleenbeurt plots realistischer worden. Niet omdat Anderlecht zijn profiel niet ziet zitten, wel omdat een speler op die leeftijd wedstrijden nodig heeft.

Als Winkler komt, zou dat vermoedelijk de laatste aanvulling op de flank zijn. Sibierski zou daarnaast nog op zoek zijn naar een nummer 9 als alternatief voor Danylo Sikan en/of Mihajlo Cvetkovic, zeker omdat coach Vitor Bruno af en toe met twee spitsen wil kunnen spelen.

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