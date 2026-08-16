Fernandez-Pardo bereikt breekpunt met Lille

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Fernandez-Pardo bereikt breekpunt met Lille
Foto: © photonews
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Matias Fernandez-Pardo aast op een transfer en dat maakt hij duidelijk aan de club. De Rode Duivel weigerde te spelen in een oefenwedstrijd.

De situatie tussen Matias Fernandez-Pardo en Lille OSC is zaterdag openlijk geëscaleerd. Na weken van gerommel achter de schermen en belangstelling uit het buitenland, zette de jonge Belgische international zijn standpunt kracht bij door niet te willen meedoen aan de oefenmatch tegen Everton. Lille speelde uiteindelijk 1-1 gelijk, maar zonder Fernandez-Pardo.

Geen blessure, geen sportieve keuze: Fernandez-Pardo weigerde

Wie het wedstrijdblad erbij nam, zag meteen dat er iets aan de hand was: de naam van Fernandez-Pardo ontbrak volledig. En dit keer ging het niet om een kleine kwaal of een trainersbeslissing. De aanvaller was gewoon inzetbaar, reisde mee met de groep, maar besliste zélf om niet te spelen.

Davide Ancelotti laat weinig ruimte voor interpretatie

Na afloop wilde Davide Ancelotti, de nieuwe coach van Lille en zoon van Carlo, de kwestie niet wegmoffelen. Integendeel: hij schetste het verschil met de vorige week. Toen was het volgens hem nog een keuze van de staf om Fernandez-Pardo aan de kant te houden na interne gesprekken. Nu lag het anders. “Matias was beschikbaar”, klonk het duidelijk. “De situatie is niet hetzelfde als vorige week… Vandaag was hij fit en beschikbaar, maar hij wilde niet spelen.”

Op de vraag naar de reden was Ancelotti nog strakker. “Er is geen enkel fysiek probleem. De speler is beschikbaar, heeft met de ploeg gereisd, maar heeft beslist om niet te spelen.” Het is een harde vaststelling die vooral één ding blootlegt: Fernandez-Pardo heeft zijn boodschap richting bestuur in het openbaar geleverd.

Lille wil geen open oorlog, maar het dossier zit op breekpunt

Ancelotti probeert het vuur niet verder aan te wakkeren. “Ik wil een speler niet dwingen om tegen zijn zin te spelen”, zei hij, en hij wil de beslissing “respecteren”. Maar achter die pragmatische toon schuilt een conclusie die moeilijk te vermijden is: het vertrouwen is beschadigd en het lijkt steeds meer op een scheiding die nog enkel administratief afgerond moet worden.

Welke uitweg voor de Brusselaar?

De vraag is intussen niet meer of Fernandez-Pardo Lille wil verlaten, maar waar hij terechtkan en onder welke voorwaarden. Al weken circuleert zijn naam in meerdere dossiers. Atlético Madrid zou zich volgens de informatie uit het dossier opvallend concreet tonen en ziet in de jonge Brusselaar een profiel dat hen aanspreekt.

Transfersom wordt het slagveld

Dan blijft het klassieke knelpunt over: de prijs. Lille weet dat Fernandez-Pardo een grote marktwaarde heeft en wil hem niet laten gaan zonder stevige voorwaarden. De Noord-Fransen zouden zich in gesprekken dan ook hard opstellen, wat een snelle doorbraak bemoeilijkt.

De machtsstrijd is daarmee volop bezig. Fernandez-Pardo heeft met zijn weigering een signaal gegeven dat niet te miskennen valt. Lille moet nu kiezen: vasthouden aan zijn eisen en de spanningen laten aanslepen, of snel een deal vinden zodat beide partijen verder kunnen. Eén ding lijkt wel duidelijk: dit verhaal wordt de komende dagen en weken niet op het veld beslist, maar aan de onderhandelingstafel.

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