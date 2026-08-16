International doodgeslagen met straatstenen: land in rouw

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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International doodgeslagen met straatstenen: land in rouw
Foto: © photonews
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Oeganda is al eventjes in rouw. Steeds meer geweld duikt de kop op in en rond de hoofdstad Kampala. Bij een mislukte overval is ook David Owori om het leven gekomen, een international van zijn land die als middenvelder grote sier maakte.

Oegandezen rouwen om de dood van een van de bekendste voetballers van het land, die op 27-jarige leeftijd om het leven kwam nadat hij nabij zijn huis in de hoofdstad Kampala werd mishandeld door (vermoedelijk) overvallers.

Volgens de politie werd David Owori dodelijk verwond toen hij zich verzette tegen een poging om zijn mobiele telefoon en andere bezittingen te stelen. Het incident heeft geleid tot een golf van verdriet en hernieuwde publieke woede over geweldsmisdrijven in Oeganda.

David Owori als een symbool tegen bendegeweld?

Owori was aanvoerder van Sports Club (SC) Villa, recordkampioen van de Oegandese Premier League, waar hij zowel als rechtsback als op het middenveld speelde. Ook kwam hij uit voor het nationale elftal, 'The Cranes'. "We zijn meer dan een speler verloren; we zijn een leider, broer en vriend verloren," aldus SC Villa in een verklaring.

Volgens getuigen viel een groep aanvallers de voetballer dinsdagnacht aan met straatstenen, beroofde hem van zijn bezittingen en sloeg op de vlucht, waarbij ze hem bewusteloos achterlieten. Woordvoerder Asan Kasingye van SC Villa vertelde journalisten dat Owori vlak bij zijn huis in Makindye, een buitenwijk van Kampala, werd aangevallen.

David Owori doodgeslagen met straatstenen om een gsm en wat geld?

"De speler werd in een hinderlaag gelokt door criminelen toen hij naar huis liep. Hij liep levensgevaarlijke verwondingen op en werd met spoed naar een medische instelling gebracht", aldus Kasingye volgens de BBC in een verklaring.

Owori werd eerst naar een nabijgelegen kliniek gebracht en vervolgens overgebracht naar een particuliere instelling in de stad, maar hij bezweek uiteindelijk toch aan zijn verwondingen. We willen iedereen die geschokt is door dit verhaal veel sterkte wensen, alsook de familie en vrienden van David Owori.

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