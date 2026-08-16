'KV Mechelen ruikt miljoenen: basispion op weg naar toptransfer'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
'KV Mechelen ruikt miljoenen: basispion op weg naar toptransfer'
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

KV Mechelen gaat zondag tegen Standard op zoek naar zijn eerste driepunter van het seizoen. Dat zal het doen zonder Moncef Zekri. De 17-jarige Marokkaan zit niet in de selectie. Een teken aan de transferwand?

Zekri niet in de selectie tegen Standard

Zekri stond vorige week in de basis bij KAA Gent (2-0-verlies). In de selectie voor de wedstrijd tegen Standard is er echter geen spoor van de jongeling. Van een blessure lijkt geen sprake. Mogelijk heeft zijn afwezigheid te maken met een nakende transfer.

Een transfer naar Portugal?

Nieuws van Sacha Tavolieri lijkt dat te bevestigen. Volgens de journalist is Zekri op weg naar de Portugese topclub Sporting CP. De hoofdstedelingen zouden doorduwen voor zijn komst en zijn daarbij bereid om miljoenen op tafel te leggen.

Sporting zou, om precies te zijn, 3,5 miljoen euro willen neertellen. Daarbovenop zouden nog bonussen komen. KV Mechelen lijkt dus uit te mogen kijken naar een zeer mooi bedrag voor zijn jeugdproduct. Er zou ondertussen ook al een akkoord zijn tussen beide clubs.

De deal is nog niet rond

Sporting lijkt dus over goede papieren te beschikken om Zekri binnen te halen. Tavolieri benadrukt wel dat de deal nog niet rond is en dat de strijd om Zekri dus nog niet beslecht is. De onderhandelingen tussen beide clubs zouden wel in een vergevorderd stadium zitten.

Niet naar Ajax, wel naar Sporting?

Zekri kan op erg jonge leeftijd een mooie stap zetten in zijn carrière. De linksachter brak vorig jaar door Achter de Kazerne en zit intussen op 21 optredens voor de hoofdmacht. Hij presteerde sterk in onder meer de beslissende wedstrijd tegen Anderlecht in de strijd om de Champions' Play-offs. Na een uur moest hij in die wedstrijd echter naar de kant met een blessure aan de laterale band van de enkel.

Lees ook... LIVE: Aansluitingstreffer Koudou op slag van rust brengt de spanning toch weer terug

Hij raakte fit voor het nieuwe seizoen en speelde negentig minuten tegen KAA Gent. Na één wedstrijd lijkt hij nu op weg naar Sporting, nadat hij in de zomer van 2025 naar verluidt naar Ajax kon. Het is nu wachten op de officiële bevestiging.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - Standard nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
KV Mechelen
Moncef Zekri

Meer nieuws

LIVE: Aansluitingstreffer Koudou op slag van rust brengt de spanning toch weer terug Live

LIVE: Aansluitingstreffer Koudou op slag van rust brengt de spanning toch weer terug

19:22
LIVE: Charleroi meteen op de paal! Live

LIVE: Charleroi meteen op de paal!

19:22
Beveren houdt 1-0 voorsprong nu wél vast dankzij uitblinker Schenk: "Spookte wel door het hoofd" Reactie

Beveren houdt 1-0 voorsprong nu wél vast dankzij uitblinker Schenk: "Spookte wel door het hoofd"

19:00
LIVE: Heeft Van Brederode iedereen scherp gezet, of is Standard er nog meer klaar voor?

LIVE: Heeft Van Brederode iedereen scherp gezet, of is Standard er nog meer klaar voor?

10:40
Na vliegende start van tweede helft: KAA Gent blijft ook bij La Louvière ongeslagen

Na vliegende start van tweede helft: KAA Gent blijft ook bij La Louvière ongeslagen

18:18
Lierse begint nieuw seizoen met negatieve noot tegen Virton: “Het was gewoon te weinig. Punt”

Lierse begint nieuw seizoen met negatieve noot tegen Virton: “Het was gewoon te weinig. Punt”

18:20
Vitor Bruno hoopt dat spelers op goede manier reageren na eerste nederlaag: "Het moet pijn doen" Reactie

Vitor Bruno hoopt dat spelers op goede manier reageren na eerste nederlaag: "Het moet pijn doen"

17:00
STVV blijft met frustraties achter na gelijkspel tegen Cercle: "Ik ben boos, maar ook teleurgesteld"

STVV blijft met frustraties achter na gelijkspel tegen Cercle: "Ik ben boos, maar ook teleurgesteld"

17:10
Brüls verrast na glansprestatie tegen Anderlecht: "Ze zijn de beste van België" Reactie

Brüls verrast na glansprestatie tegen Anderlecht: "Ze zijn de beste van België"

16:34
9
Bryan Heynen heeft duidelijk antwoord klaar op kritiek die Racing Genk kreeg Reactie

Bryan Heynen heeft duidelijk antwoord klaar op kritiek die Racing Genk kreeg

16:30
Malick Fofana geniet van concrete interesse uit Italië

Malick Fofana geniet van concrete interesse uit Italië

17:40
Westerlo-spelers reageren teleurgesteld na verlies tegen Genk: "Het is geen mentaal of fysiek probleem"

Westerlo-spelers reageren teleurgesteld na verlies tegen Genk: "Het is geen mentaal of fysiek probleem"

16:45
Wie wordt de nieuwe linksachter van Club Brugge? Ex-Rode Duivel is nieuwste optie

Wie wordt de nieuwe linksachter van Club Brugge? Ex-Rode Duivel is nieuwste optie

16:15
Ditmaal houden ze wel stand! Freethiel viert comeback op hoogste niveau met knappe zege tegen matig Anderlecht

Ditmaal houden ze wel stand! Freethiel viert comeback op hoogste niveau met knappe zege tegen matig Anderlecht

15:25
Antwerp bereikt akkoord om huurling definitief over te nemen

Antwerp bereikt akkoord om huurling definitief over te nemen

15:20
6
Fernandez-Pardo bereikt breekpunt met Lille

Fernandez-Pardo bereikt breekpunt met Lille

15:45
Van Anderlecht via Ajax naar... Sporting Hasselt

Van Anderlecht via Ajax naar... Sporting Hasselt

14:50
OFFICIEEL: Arne Engels verruilt Celtic met recordsom voor avontuur in England

OFFICIEEL: Arne Engels verruilt Celtic met recordsom voor avontuur in England

14:30
Casper Nielsen haalt stevig uit naar de ontslagen Mircea Rednic bij Standard

Casper Nielsen haalt stevig uit naar de ontslagen Mircea Rednic bij Standard

22:30
2
“Waar dit vandaan kwam, weet ik niet”: Thorup ziet Genk na dramatische start terugvechten tegen Westerlo

“Waar dit vandaan kwam, weet ik niet”: Thorup ziet Genk na dramatische start terugvechten tegen Westerlo

12:50
Axel Witsel heeft eindelijk zijn nieuwe club gevonden

Axel Witsel heeft eindelijk zijn nieuwe club gevonden

13:30
KRC Genk-coach Thorup stelt zich grote vragen: "Normaal zeg ik niets over de scheidsrechters..." Reactie

KRC Genk-coach Thorup stelt zich grote vragen: "Normaal zeg ik niets over de scheidsrechters..."

12:10
LIVE - Speeldag 2 JPL: Cercle en STVV reageren na spektakelstuk

LIVE - Speeldag 2 JPL: Cercle en STVV reageren na spektakelstuk

12:20
LIVE: Sterspeler Lommel onzeker terwijl ook Charleroi met een probleem zit

LIVE: Sterspeler Lommel onzeker terwijl ook Charleroi met een probleem zit

11:30
Europa geeft rust: 'RSC Anderlecht wil plots shoppen in Duitsland'

Europa geeft rust: 'RSC Anderlecht wil plots shoppen in Duitsland'

11:40
Niet geslaagd voor medische testen? Thomas Henry zegt zelf wat er fout liep met Griekse ploeg

Niet geslaagd voor medische testen? Thomas Henry zegt zelf wat er fout liep met Griekse ploeg

21:00
Hans Vanaken ziet iets bijzonders in ploeggenoot en komt met opvallend advies Reactie

Hans Vanaken ziet iets bijzonders in ploeggenoot en komt met opvallend advies

10:50
Is de titelstrijd al beslist? Hein Vanhaezebrouck merkt iets op

Is de titelstrijd al beslist? Hein Vanhaezebrouck merkt iets op

11:00
17
Live. Transfernieuws 16/8: Suzuki grijpt er naast, Anderlecht wil shoppen

Live. Transfernieuws 16/8: Suzuki grijpt er naast, Anderlecht wil shoppen

11:50
LIVE: Gaat Anderlecht door op Europese elan tegen Beveren of kan promovendus eerste punten pakken dit seizoen?

LIVE: Gaat Anderlecht door op Europese elan tegen Beveren of kan promovendus eerste punten pakken dit seizoen?

10:00
'PSG en Monaco kloppen aan voor revelatie RSC Anderlecht'

'PSG en Monaco kloppen aan voor revelatie RSC Anderlecht'

09:40
6
International doodgeslagen met straatstenen: land in rouw

International doodgeslagen met straatstenen: land in rouw

10:20
"Er zit muziek in": Naar deze twee clubs kijkt JPL-analist enorm uit

"Er zit muziek in": Naar deze twee clubs kijkt JPL-analist enorm uit

09:00
2
OFFICIEEL: KAA Gent slaat stevige slag

OFFICIEEL: KAA Gent slaat stevige slag

08:30
3
Timmy Simons houdt hart vast voor sterkhouder: "Ik heb hem met krukken zien zitten..." Reactie

Timmy Simons houdt hart vast voor sterkhouder: "Ik heb hem met krukken zien zitten..."

08:00
Club Brugge gewaarschuwd: Vanzeir telt af naar vurige Brugse derby

Club Brugge gewaarschuwd: Vanzeir telt af naar vurige Brugse derby

07:20
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-2 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-0 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Rouche95 Rouche95 over KV Mechelen - Standard: 1-2 roodwit1880 roodwit1880 over SK Beveren - Anderlecht: 1-0 Don Bozhinov Don Bozhinov over Is de titelstrijd al beslist? Hein Vanhaezebrouck merkt iets op Test12 Test12 over Brüls verrast na glansprestatie tegen Anderlecht: "Ze zijn de beste van België" Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp bereikt akkoord om huurling definitief over te nemen What the Frog What the Frog over La Louvière - KAA Gent: 1-2 Dostojewski Dostojewski over K Beerschot VA - KAA Gent: 4-0 See you Essevee See you Essevee over Woede groot bij Essevee: en ook vorig jaar liep het met dezelfde ref fout tegen Union Jos Het Ei Jos Het Ei over Wat staat er te gebeuren met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)? Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp walst over Kortrijk en start seizoen met zes op zes Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved