Malick Fofana geniet van concrete interesse uit Italië

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Malick Fofana geniet van concrete interesse uit Italië
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Fofana is een gegeerde speler in Europa. AS Roma zou 40 miljoen over hebben om de Belgische flankaanvaller naar de hoofdstad te halen.

Ondanks een seizoen dat werd verstoord door verschillende fysieke problemen, blijft Malick Fofana een gewilde naam op de transfermarkt. De 21-jarige flankaanvaller van Olympique Lyon heeft nog steeds een hoge marktwaarde in Europa en zou de komende weken in het middelpunt van een nieuw transferverhaal kunnen staan. Volgens de Italiaanse journalist Nicolò Schira zou AS Roma zelfs een bod van ongeveer 40 miljoen euro hebben neergelegd.

Roma meldt bod van ongeveer 40 miljoen

Het Italiaanse nieuws over een Roma-aanbieding klinkt serieus, maar het dossier is nog niet afgerond. Verschillende bronnen spreken eerder van een bedrag dat in gesprekken rond 40 miljoen euro circuleert, dan van een definitieve, ondertekende aanbieding.

De "Giallorossi" rekenen Fofana tot hun prioriteiten om de offensieve linie te versterken, zeker nu een andere Belgische piste, Diego Moreira, ogenschijnlijk richting RB Leipzig beweegt.

Galatasaray mengt zich met een hoger loonvoorstel

Naast Roma houdt ook Galatasaray de situatie scherp in het oog. De Turkse kampioen heeft volgens berichten contact opgenomen met OL en zou bereid zijn een hoger salaris aan te bieden dan wat Roma op tafel zou leggen.

Dat financiële element kan zwaar doorwegen in de onderhandelingen, al zullen ook het sportieve project en de ambities van de speler zelf meespelen bij een eventuele beslissing.

Champions League-barrages kunnen alles veranderen

De planning van Lyon is een andere factor die de transfer kan sturen. OL speelt in de voorrondes van de Champions League tegen Fenerbahçe, met duels op 18 en 25 augustus. Bij kwalificatie voor de groepsfase kan Lyon geneigd zijn zijn beste spelers te houden, waaronder Fofana, om een competitief elftal te hebben voor zowel binnenlandse als Europese verplichtingen.

Als Lyon uitgeschakeld wordt, kan de noodzaak om een flinke transfer te realiseren plots groter zijn. Een bod rond de 40 miljoen euro zou dan voor de club financieel moeilijk te negeren zijn.

Financiële meerwaarde voor Lyon

Fofana kwam in januari 2024 over van KAA Gent voor ongeveer 17 miljoen euro, met mogelijke bijkomende bonussen. Tegen die achtergrond vertegenwoordigt hij nu een potentieel aanzienlijke meerwaarde voor OL. Hij ligt vast tot 2028 en heeft als jonge international nog groeiruimte, wat de interesse van meerdere clubs verklaart.

Wat staat er op het spel na 25 augustus?

Tot op heden is er nog geen akkoord. Roma lijkt het voortouw genomen te hebben met het aankoopbedrag in de pers, terwijl Galatasaray het salarispunt als troef inzet. Waarschijnlijk wordt na de return van 25 augustus duidelijker welke richting de carrière van de ex-"Buffalo" uit Gent uitgaat.

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