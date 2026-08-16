Beveren houdt 1-0 voorsprong nu wél vast dankzij uitblinker Schenk: "Spookte wel door het hoofd"

Beveren heeft zich zaterdagavond uitstekend herpakt na de 2-1-nederlaag tegen Antwerp. De Waaslanders stonden opnieuw 1-0 voor, maar hielden deze keer wel stand. Doelman Johannes Schenk speelde daarin een belangrijke rol.

De man van de match maakte na de wedstrijd ook een acte de présence in de mixed zone, al beantwoordde hij de vragen liever in het Duits dan in het Engels. "Kein Problem" toch?

De overwinning aan zichzelf toeschrijven wil Schenk niet, nochtans kreeg hij wel de trofee voor man van de match. "Ik voel me vereerd maar ik praat niet graag over die persoonlijke trofee. Je wint als team en niet als individu."

Deze keer blijft de voorsprong overeind

Vorige week leek Beveren op weg naar een droomstart in de Jupiler Pro League tegen Antwerp, maar na een 0-1-voorsprong draaide de wedstrijd nog helemaal om. Tegen Anderlecht dreigde na de rust even een gelijkaardig scenario. “Je denkt daar natuurlijk wel een beetje aan”, gaf Schenk toe. “Vooral toen Anderlecht rond het uur meer druk begon te zetten en wij niet meer zo goed onder die druk uitkwamen.”

Toch wist Beveren dit keer de wedstrijd opnieuw naar zich toe te trekken. “Op een gegeven moment hebben we de switch weer kunnen maken. We werden opnieuw wat actiever en stonden defensief ook weer wat beter.” Daarna gaf de thuisploeg nog maar weinig weg.

Iedereen gooide zich voor de bal

Vooral in de slotfase toonde Beveren zich bijzonder strijdvaardig. “De laatste tien minuten stonden we achteraan als een huis”, aldus Schenk. “Iedereen gooide zich voor iedere bal.”



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Ook Schenk zelf moest een aantal keer tussenkomen. “Ik had inderdaad veel ballen die ik uit het doel heb gehouden, maar het team heeft ook heel goed gespeeld”, blijft hij bescheiden. "De hele ploeg heeft zich volledig gesmeten, dat was de sleutel tot het succes van vandaag."