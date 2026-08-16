Reactie Biancone niet alleen centrale verdediger maar ook rechterhand van Sibierski: "Ik zei dat hij moest komen"

Jelle Heyman, voetbaljournalist
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Biancone niet alleen centrale verdediger maar ook rechterhand van Sibierski: "Ik zei dat hij moest komen"
Foto: © photonews
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De klik tussen Giulian Biancone en Léo Pétrot is duidelijk, zowel op als naast het veld. De twee Fransen vormen sinds hun komst naar Anderlecht een vast duo centraal achterin. En Biancone blijkt bovendien een rol te hebben gespeeld in de komst van zijn landgenoot.

Geen echte assist

Het Franse duo lijkt nu al moeilijk weg te denken uit het centrum van de Anderlecht-defensie. Biancone en Pétrot streken deze zomer neer in Brussel en behoren meteen tot de eerste namen die Vítor Bruno op zijn wedstrijdblad lijkt te zetten.

Donderdagavond werd hun partnerschap mooi in de verf gezet toen Pétrot het openingsdoelpunt maakte in de rebound na een kopbal van... Biancone. “Maar ik weet niet of de mijne echt krachtig genoeg was om erin te gaan. De doelman had die bal beter kunnen verwerken”, was Biancone zelf achteraf heel eerlijk.

Biancone Giulian
© photonews

Biancone overtuigde Pétrot

Een assist zal die kopbal uiteraard niet opleveren. Dat was wel het geval bij zijn pass naar Lukas Ambros voor de 2-1. Al minimaliseert Biancone zelf zijn rol bij de prachtige actie van Ambros. “Hij deed daarna al het werk zelf, maar het is leuk om op de een of andere manier beslissend te zijn”, glimlachte de Fransman.


Dat de samenwerking tussen Biancone en Pétrot zo vlot verloopt, is volgens eerstgenoemde geen toeval. “Ik heb hem zelfs gebeld voor hij bij de club kwam. Ik zei: ‘Léo, kom, je gaat je hier geweldig amuseren. We hebben een fantastische coach, een staf die heel goed werkt en een heel interessant project.’ Hij besloot me toen te volgen.”

Biancone Giulian
© photonews

Volgens Biancone is die klik ook op het veld zichtbaar. De twee verdedigers durven elkaar stevig aan te spreken wanneer dat nodig is, maar altijd op een positieve manier. “Er ontstaat echt een connectie en ik hoop dat die blijft groeien.” Toch ziet de Fransman nog werkpunten. “We moeten defensief sterker worden en zoveel mogelijk clean sheets pakken. Met de kwaliteit die we dit seizoen hebben, zal ons dat veel punten opleveren.”

 

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