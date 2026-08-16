Reactie Brüls verrast na glansprestatie tegen Anderlecht: "Ze zijn de beste van België"

Jelle Heyman, voetbaljournalist
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Brüls verrast na glansprestatie tegen Anderlecht: "Ze zijn de beste van België"
Foto: © photonews
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Na twee speeldagen moet Anderlecht bovenin de rol al lossen. Paars-wit kon op verplaatsing bij Beveren niet dezelfde kwaliteit op de mat brengen als tegen PAOK enkele dagen geleden en verloor met 1-0 op de Freethiel.

"Wereldmatch" van Schenk

Het was een leuke comeback op de Freethiel voor de supporters van SK Beveren na 5 jaar in het vagevuur van de Challenger Pro League. Met Anderlecht kwam er meteen een topploeg op bezoek en één doelpunt van Gomis volstond om Anderlecht over de knie te leggen.

"Het doet deugd', trapt Christian Brüls na affluiten dan ook een open deur in. "Zeker aangezien we vorige week ook op voorsprong stonden maar het toen nog uit handen gaven. In mijn hoofd zat het niet maar ik kan me inbeelden dat sommige ploeggenoten van mij wel met vorige week in hun gedachten zaten", aldus de passeur van SK Beveren.

Beveren Anderlecht
© photonews

Brüls speelde een steengoede partij maar voor de man van de match moeten we toch eerder bij zijn ploegmaat Schenk zijn die zijn netten schoon hield. "Een wereldmatch" noemt Brüls het. "Alles wat hij deed, was goed."

"Anderlecht beste ploeg van België

En dat was nodig ook om Anderlecht af te stoppen. "Want ze kunnen voetballen. We probeerden compacter te spelen dan vorige week maar toch vonden ze nog geregeld de ruimtes."

"Individueel is Anderlecht de beste ploeg van België", beweert Brüls zelfs. "Spelers zoals Ambros, Nga Kana, Antman... Zowel op het veld als op de bank hebben ze zoveel kwaliteit in de selectie. Ze zijn nog jong maar er zit iets achter", is hij zeker.

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Nga Kana Joshua
© photonews

Een toch wel verrassend antwoord want in België geeft Club Brugge toch al jaren de toon aan. "Wie heeft Brugge?", repliceert Brüls. "Forbs, en daarna? Of Anderlecht meedoet voor het kampioenschap weet ik niet want ze missen ervaring. Maar puur individueel zijn ze de beste", besluit de Duitstalige Belg.

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