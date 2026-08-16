Reactie Bryan Heynen heeft duidelijk antwoord klaar op kritiek die Racing Genk kreeg

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Cegeka Arena
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Bryan Heynen heeft duidelijk antwoord klaar op kritiek die Racing Genk kreeg
Foto: © photonews
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Bryan Heynen kon zaterdagavond opgelucht ademhalen na de 3-2-zege van Racing Genk tegen KVC Westerlo. De Limburgers kwamen vroeg 0-2 achter, maar knokten zich terug en boekten zo hun eerste driepunter van het seizoen. Voor de kapitein was vooral de manier waarop belangrijk.

Na de nederlaag tegen Zulte Waregem werd er heel wat gesproken over de mentale weerbaarheid van Genk. Heynen vindt dat zijn ploeg tegen Westerlo alvast een duidelijk antwoord heeft gegeven.

Heynen reageert op kritiek

"Iedere driepunter is belangrijk. Zeker thuis willen we de punten altijd hier houden. Na vorige week was het belangrijk om nu wel te winnen", aldus Heynen.

De middenvelder kreeg ook vragen over de kritiek die Genk de voorbije dagen te verwerken kreeg. "Er is veel gesproken over mentaliteit en weerbaarheid. Wij moeten vooral naar onszelf kijken en ik denk dat we vandaag hebben getoond dat die weerbaarheid er wel degelijk is."

Heynen vindt dat er van buitenaf soms snel conclusies worden getrokken. "Ik vind dat er soms makkelijk wordt gepraat. Maar goed, wij moeten naar onszelf kijken. Ik ben niet iemand die voortdurend leest wat er allemaal geschreven wordt."

Nog zoekend naar juiste balans

Toch beseft Heynen dat Genk nog niet op zijn beste niveau zit. Volgens hem zijn er enkele duidelijke verschillen met vorig seizoen, maar is de ploeg nog bezig om de nieuwe accenten volledig onder de knie te krijgen.

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"Misschien proberen we iets directer te spelen en zoeken we wat meer diepgang. Voor de rest zijn we nog wat aan het zien. We zijn iets later begonnen en proberen nu stap voor stap de accenten van de trainer erin te krijgen", ging hij verder bij ons.

Heynen vindt het logisch dat nog niet alles perfect loopt. Racing Genk wil opnieuw helemaal bovenaan meedoen, maar daarvoor moet het niveau nog verder omhoog. "Het is sowieso duidelijk dat we nog beter kunnen. Dat weten we zelf ook. Het is aan ons om hard te blijven werken en ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk worden."

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