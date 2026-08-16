Dubbel feest voor Brandon Mechele, die een bijzondere primeur mag meenemen vanuit OHL

Brandon Mechele heeft zijn seizoen bij Club Brugge uitstekend begonnen. Na de 0-3-zege op het veld van Oud-Heverlee Leuven mocht de verdediger niet alleen met drie punten, maar ook met een primeur naar huis gaan.

De verdediger van blauw-zwart mocht namelijk voor het eerst de Jupiler Man of the Match-trofee mee naar huis nemen. "Het is de eerste keer dat ik deze trofee win", vertelde Mechele met een glimlach. "Ik ben er heel blij mee. Mijn vrouw thuis zal ook blij zijn." Een primeur dus ten huize Mechele.

Niet alleen MVP, maar ook een doelpuntje

Alsof dat nog niet genoeg was, zette de verdediger ook zijn naam op het scorebord. Mechele kopte een voorzet van Mamadou Diakhon binnen en zit zo alweer aan 32 doelpunten voor Club Brugge. Niet slecht voor een verdediger.

Al had Mechele zijn eigen doelpunt niet eens goed gezien. "Ik heb alleen niet gezien hoe die bal binnen ging", lachte hij. "Maar goal is goal, hé."

Ook achterin lijkt Club Brugge meteen goed op weg. Mechele vormt samen met de nieuwe Han-beom Lee een centraal duo en met Yann Sommer staat er een ervaren doelman tussen de palen. Na twee speeldagen staat de teller dan ook op twee clean sheets.

"We moeten nog een beetje opbouwen. De komende weken gaan we daaraan werken en dan zullen we klaar zijn om nog meer te vlammen."



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En dat 'vlammen' mag voor Mechele gerust voor de prijzen zijn. De Rode Duivel wil opnieuw meestrijden voor de landstitel en droomt van een achtste landstitel met Club Brugge. Samen met Hans Vanaken zou hij daarmee opnieuw een mooi hoofdstuk aan zijn Brugse verhaal toevoegen.

Het record van Van der Elst lonkt

Maar Mechele heeft nog een andere missie. De verdediger jaagt op het record van de meeste wedstrijden voor Club Brugge. Dat record staat op naam van Franky Van der Elst, die maar liefst 619 keer in actie kwam voor blauw-zwart. Mechele staat momenteel op 552 wedstrijden. Nog 67 te gaan dus.