Reactie Hans Vanaken ziet iets bijzonders in ploeggenoot en komt met opvallend advies

Robbie Maes vanuit King Power at Den Dreef Stadion
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Hans Vanaken ziet iets bijzonders in ploeggenoot en komt met opvallend advies
Foto: © photonews
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Hans Vanaken speelde tegen OH Leuven een uitstekende wedstrijd en mocht voor het eerst dit seizoen de volle 90 minuten volmaken. De kapitein van Club Brugge was na de 0-3-zege in OHL dan ook tevreden over de prestatie van zichzelf, de ploeg en in het bijzonder één ploeggenoot.

Hans Vanaken was zoals altijd na een wedstrijd nuchter in zijn analyse, al had Club Brugge volgens de kapitein de wedstrijd al sneller in een beslissende plooi kunnen leggen.

"We hebben de wedstrijd goed aangepakt. De start was wat zoeken, maar na tien minuten kwamen we wel in de match. We hadden in die eerste helft een aantal mogelijkheden. Ook kansen op de 0-2 en zelfs de 0-3. Ik denk wel dat we de wedstrijd gewoon sneller dood moeten maken."

Volgens Vanaken moet Club op bepaalde momenten ook rustiger worden. “We moeten die bal wat meer bijhouden en de juiste momenten beter kiezen.”

In de rust stuurde trainer Ivan Leko een en ander bij. De Kroaat wilde vooral dat zijn spelers de intensiteit en honger om de wedstrijd volledig naar zich toe te trekken, zouden behouden.

“Het is logisch dat er wordt bijgestuurd", is de kapitein van blauw-zwart nuchter. "Zelf is dit mijn derde week, andere jongens zijn er ook nog niet lang."

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Vanaken spreekt duidelijke taal over Diakhon

Bij Club Brugge was Mamadou Diakhon bovendien opnieuw beslissend. De flankaanvaller maakte niet altijd de juiste keuze, maar was wel goed voor een doelpunt en een assist. Vanaken zag dan vooral de positieve kant van het verhaal.

“Mamadou Diakhon had met zijn doelpunt en assist een belangrijk aandeel in de zege van vandaag. Ik denk dat hij langs de ene kant blij is dat Tzolis vertrokken is, omdat hij zo zijn kans krijgt.”

Vanaken heeft bovendien veel vertrouwen in de kwaliteiten van zijn ploegmaat. Volgens de kapitein moet Diakhon vooral de vrijheid krijgen om op zijn gevoel te spelen.

"Hij speelt vooral op intuïtie en we moeten daarop ook vertrouwen. Je moet hem vrij laten en die keuzes laten maken. Als hij ons dit brengt en af en toe een foutje maakt, dan maakt het ook niet zozeer uit. Dan is dat voor ons perfect."

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