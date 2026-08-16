Reactie KV Mechelen leeft heel hard mee met afgevoerde debutant: "Het is een nachtmerrie voor hem"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Achter de Kazerne
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KV Mechelen leeft heel hard mee met afgevoerde debutant: "Het is een nachtmerrie voor hem"
Foto: © photonews
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De late comeback tegen Standard is nog een troost, maar ongeacht het resultaat ging KV Mechelen heel hard meeleven met Leo Hjelde. De pas van Sunderland overgekomen verdediger liep een vreselijke knieblessure op.

De wedstrijd was ruim 35 minuten aan de gang toen het voor de debutant misliep in een duel met Fossey. Op de beelden bleek dat Hjelde zich al blesseerde bij het afzetten om te springen. De eerste indruk is dat het gaat om een kruisbandblessure. Dat is echter een diagnose die nog bevestigd moet worden door de dokters. Hjelde werd onder applaus van de supporters afgevoerd op een draagberrie.

Na het laatste fluitsignaal kon KV Mechelen nog weinig kwijt over de aard van de blessure. "Ik weet nog niets over zijn toestand. Het zal een knieblessure zijn, maar het ziet er niet goed uit", trapt trainer Fred Vanderbiest een open deur in. "Als het een combinatie is van de knieschijf en de kruisband die geraakt zijn, dan zit het seizoen erop."

Vanderbiest loopt niet op de feiten vooruit

Malinwa zal dan misschien moeten schakelen en meteen een nieuwe verdediger moeten halen voor de plek die voor Hjelde voorzien was. Dit wil Vanderbiest echter nog niet luidop uitspreken. De coach van Malinwa wil nog niet op de feiten vooruitlopen. “We zullen zien. Laat ons het eerst rustig bekijken.”

Met Myron van Brederode heeft ook een van de ploegmaats zich uitgelaten over wat de Britse Noor is overkomen. "Natuurlijk is het heel erg vervelend voor die jongen zelf", leeft Van Brederode met zijn teamgenoot mee. "Het is een nachtmerrie voor hem." Dat is een jammerlijke realiteit waar niemand in Mechelen om heen kan, ook al is het nog wachten op een verdere medische update.

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Van Brederode hoopt op het beste

Van Brederode duimt alvast dat het meevalt. "We hopen allemaal dat het goed met hem gaat. We weten nog niet hoe erg het is. Natuurlijk is het jammer als iemand zo uitvalt. We gunnen hem het allerbeste." De Nederlander had in die korte periode van samenwerking toch al een specifieke indruk gekregen over de nieuwkomer. "Hij is heel erg aanwezig. Hij coacht veel van achteruit, ik denk dat we dat nodig hebben. Ik denk dat hij een heel goede speler gaat zijn voor KV."

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