Llansana weigert zelfkritiek na eerste nederlaag van het seizoen: “Daar lag het niet aan”

Na 5 ongeslagen wedstrijden ging Anderlecht zondag tegen SK Beveren toch een keertje onderuit onder Vitor Bruno. Eric Llansana zag vooral een gebrek aan efficiëntie bij hem en zijn ploegmaats.

Efficiëntie

“Er zijn soms wedstrijden waarin de bal gewoon niet binnen wil”, verklaarde Llansana na afloop. Volgens de Nederlander kreeg Anderlecht na de rust nochtans voldoende mogelijkheden. “We hebben Beveren teruggedrongen, hadden voldoende balbezit en creëerden genoeg kansen. Alleen ontbrak het ons soms aan precisie bij de laatste actie.”

Daarbij zag Llansana een belangrijk verschil tussen beide ploegen. Beveren had aan één grote kans genoeg om op voorsprong te komen, terwijl Anderlecht zijn mogelijkheden niet afmaakte. “Bij hen ging de bal er meteen in. Tegen dit soort ploegen moet je absoluut vermijden dat je op achterstand komt.”

Van een gebrek aan inzet was volgens de middenvelder dan ook geen sprake. “Het is zeker niet op het vlak van de wil dat we tekortgeschoten zijn. Iedereen heeft zich voor honderd procent gegeven.” Daarmee schoof Llansana de verantwoordelijkheid voor de nederlaag vooral richting de efficiëntie.Focus verleggen

Net als zijn trainer en ook ploegmaat Pétrot wil Llansana niet weten van vermoeidheid nadat Anderlecht al 4 Europese wedstrijden moest spelen. Al was er tussen de wedstrijd op donderdagavond en zondagmiddag wel weinig tijd: "En dat voelen de spieren wel, maar het is geen excuus."



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Donderdag krijgt Anderlecht alweer de kans om zich te herpakken, wanneer Kairat Almaty wacht in de barrages van de Europa League. Llansana hoopt dan ook dat de nederlaag in Beveren snel vergeten kan worden. "Dat is het voordeel van de drukke agenda. Je kan snel de focus verleggen", besloot de Nederlander.