Mokerslag voor KVM: debutant meteen naar de kant met horrorblessure

KV Mechelen gaat thuis tegen Standard op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen. De eerste helft verloopt niet naar wens voor de Maneblussers, die bij de rust 1-2 in het krijt staan. Leo Hjelde zag zijn debuut in het water vallen door een horrorblessure.

Hjelde verdraait zijn knie bij het neerkomen

KV Mechelen wilde voor eigen volk reageren na de teleurstellende 2-0-nederlaag op het veld van KAA Gent. Fred Vanderbiest schoof met zijn pionnen en gunde nieuwkomer Leo Hjelde zijn debuut. De verdediger was eerder deze maand overgekomen van het Engelse Sunderland.

Bernard Nguene bracht Standard al snel op voorsprong. Adnane Abid verdubbelde die voorsprong voor het halfuur. Tien minuten later incasseerde KVM een derde grote klap. Hjelde zette bij een luchtduel met Fossey verkeerd af. Hij verdraaide zijn knie en schreeuwde het uit van de pijn.

Hjelde is mogelijk lang out

Het was meteen het einde van de wedstrijd voor Hjelde. Hij werd onder luid applaus naar de kant gedragen en moet vrezen voor een zware blessure. Mogelijk gaat het om een kruisbandletsel, maar KVM moet dat nog bevestigen. Hjelde zal hoe dan ook meer dan waarschijnlijk een tijdje aan de kant staan.

De seizoensstart van KVM verloopt moeizaam en het krijgt nu een extra tik te verwerken. Net voor rust kregen de thuisfans wel weer hoop. Therence Koudou kreeg de bal toegespeeld door Mbasi en trapte knap in het zijnet: 1-2. We hebben weer een wedstrijd. Hjelde zal het graag horen, maar hij heeft zelf andere zorgen. We wensen hem alvast vroegtijdig veel beterschap.