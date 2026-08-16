Na vliegende start van tweede helft: KAA Gent blijft ook bij La Louvière ongeslagen

KAA Gent maakte zondag de verplaatsing naar RAAL La Louvière. De Buffalo's omzeilden de Henegouwse klip met succes en boeken zes op zes. De Wolven likken hun wonden en blijven puntenloos achter.

La Louvière komt vroeg op voorsprong

Gent trok met een goed gevoel richting Henegouwen. Zowel in Europa als in de vaderlandse competitie was het nog ongeslagen dit seizoen en dat wilde het graag zo houden in de Easi Arena. La Louvière wilde reageren na de nederlaag op het veld van RSC Anderlecht.

Het waren de ideale ingrediënten voor een interessante pot voetbal. Bij Gent kreeg de 18-jarige Ibrahima Cissé een basisplaats. Bij La Louvière kwam Tajaouart in de basis.

La Louvière schoot goed uit de startblokken en dreigde een eerste keer via Lutonda. De Wolven bleven gretig in de beginsfase en duwden Gent weg. Delos dacht te scoren, maar Roef kwam uitstekend tussenbeide. Niet veel later was het wél raak voor de thuisploeg. Mustapha Isha maakte handig gebruik van een balletje van Wade: 1-0. Het thuispubliek vierde.

Sonko maakt snel de gelijkmaker

Gent-coach De Mil zag zijn ploeg flauw acteren en wond zich op langs de zijlijn. Na twintig minuten zag hij hoe Sonko helemaal alleen werd gelaten door de thuisdefensie. De Zweed kreeg zo een vrijgeleide en trapte binnen: 1-1. Gent grossierde in de slordigheden, maar had wel zijn gelijkmaker beet. La Louvière lag ondertussen zeker niet onder.

Net voor rust was daar Kadri, maar zijn rechtstreekse vrije trap werd door Delos nog net overgezet. Op de daaropvolgende hoekschop besloot Kadri het nog eens te proberen. Deze keer stierf zijn poding op de lat. Geen Gentse voorsprong net voor we de kleedkamer in trokken, maar wel 1-1.





Gent begint uitstekend aan de tweede helft

Hoe slap Gent begon aan de eerste helft, zo goed begon het aan de tweede. De Oost-Vlamingen zetten in de eerste minuut een aanval op met Van der Heyden en die schotelde Cissé zomaar een doelpunt voor: 1-2. Een koude douche voor de thuisploeg. Cissé was in de eerste helft onzichtbaar, maar was na de koffie dus meteen van goudwaarde.

Het spel ging daarna goed over en weer. De Mil stuurde met De Vlieger en Vergara vers bloed het veld op. Het tweetal zette meteen een mooie aanval op, maar Peona klemde de volley van die laatste. La Louvière had geen zin in een nul op zes en probeerde het via Gillot. Diens volley verdween niet zo gek ver naast.

Leandro Rousseau krijgt zijn kans, maar tevergeefs

Edward Still legde in de slotfase al zijn troeven op tafel. Goalgetter Leandro Rousseau – overgekomen van Patro Eisden – moest mee op zoek gaan naar die belangrijke gelijkmaker. Het was echter doelpuntenmaker Isah die nog eens dreigde, maar Roef had geen problemen met zijn schot.

La Louvière wilde wel, maar kon niet, ondanks veel enthousiasme. Rousseau en co konden niet meer scoren en Gent hield al bij al gemakkelijk stand op weg naar zes op zes. De thuisploeg moet na twee opeenvolgende nederlagen toch al wat herbronnen. Gent ontvangt op de volgende speeldag OHL en mag dromen van negen op negen. La Louvière moet bij Standard op zoek naar zijn eerste punten van het nog prille seizoen.