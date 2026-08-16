OFFICIEEL: Pocognoli heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

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Na zijn vertrek bij AS Monaco hoefde Sébastien Pocognoli mogelijk niet lang te wachten op een nieuwe uitdaging. De voormalige kampioenenmaker van Union is door de Schotse voetbalbond aangesteld als de nieuwe bondscoach. Een mooie uitdaging voor onze landgenoot.