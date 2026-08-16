Rik De Mil trekt (nu al) aan alarmbel, Edward Still begrijpt er niets van

KAA Gent pakte zondag de volle buit op het veld van RAAL La Louvière. De Buffalo's haalden het met 1-2, maar hadden het in het begin niet onder de markt. Coaches Edward Still en Rik De Mil geven hun analyse.

Gent wint met 1-2

Gent begon slap aan de wedstrijd en kwam al snel op achterstand. Het was Isah die La Louvière op voorsprong bracht: 1-0. De bezoekers reageren tien minuten later via Sonko. De Zweed scoorde de 1-1.

Gent begon scherp aan het tweede bedrijf. Vrijwel meteen maakte Cissé de 1-2. De Wolven wilden daarna wel nog, maar vonden geen tweede treffer. Ze blijven zo achter met nul op zes. Gent prijkt met zes op zes in de bovenste regionen.

Still begrijpt niet hoe zijn ploeg uit de kleedkamer kwam

Edward Still zag zijn team heel goed acteren voor rust, maar slap uit de kleedkamer komen. "Dan mag je nooit zo uit de kleedkamer komen in de tweede helft", wordt hij geciteerd door Sporza. "Dat is moeilijk om te begrijpen"

"Ik ben ook ontgoocheld over het laatste kwartier, waarin we niet genoeg gestreden hebben om toch nog de gelijkmaker te maken. Op enkele momenten hebben we de match uit handen gegeven", vindt hij.

De Mil ziet vermoeide Gent-spelers

In het winnende kamp maakte Rik De Mil de omgekeerde analyse: slap voor rust, beter erna. "Tijdens de rust hebben we wel wat dingen besproken en iedereen op scherp gezet. Dan was de reactie nadien toch goed."



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Fysiek kunnen enkele Gent-spelers het even niet bolwerken. Toch trokken ze de zege over de streep. "Na de zesde wedstrijd in drie weken voel ik wel dat veel jongens vermoeid zijn. Dat is geen excuus, want we willen Europa in, maar dat maakt het toch moeilijk. Chapeau voor hoe mijn groep gereageerd heeft."

Gent staat onder de mensen. In de competitie is het derde achter Club Brugge en Antwerp. In de Conference League staat het in de play-offs. Het zou zomaar een heel mooi seizoen kunnen worden in de Arteveldestad. Voor La Louvière zou dan weer het omgekeerde kunnen gelden.