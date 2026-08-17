'Anderlecht wil miljoenendeal sluiten met sterkhouder Torino'

RSC Anderlecht is nog volop aan het zoeken naar versterkingen. Daarbij zouden ze nu ook zijn uitgekomen bij ... Gvidas Gineitis. Dat is toch wel opmerkelijk, aangezien Gvidas Gineitis een sterkhouder is in de Serie A bij Torino.

In Italië dook de voorbije week plots een vreemd gerucht op. RSC Anderlecht zou namelijk interesse hebben in Gvidas Gineitis. Die speelt nochtans de pannen van het dak bij Torino en lijkt dus absoluut geen haalbare kaart voor Anderlecht.

Hoe bepaalde geruchten tot stand komen? Dat is altijd en overal een goede vraag. Soms willen clubs een transfer afdwingen, soms zijn er makelaars die zich roeren, soms worden spelers ergens gespot. En soms komen geruchten gewoon uit de lucht gevallen.

Toont RSC Anderlecht interesse in Gvidas Gineitis?

Dat is wat er lijkt te zijn gebeurd met Gvidas Gineitis. De 22-jarige middenvelder van Torino heeft een marktwaarde volgens Transfermarkt van 5,5 miljoen euro, maar hij zou vermoedelijk nog (veel) meer moeten opleveren bij een mogelijke transfer.

Bovendien ligt de Litouwse middenvelder ook nog eens tot 2029 onder contract, met ook nog een optie om hem tot juni 2030 onder zeil te houden. Daardoor moeten de Italianen de jonge Litouwer dus ook absoluut niet gaan verkopen. En dus is de vraag ook meteen of dat wel zal gebeuren.

Kan RSC Anderlecht de Litouwer Gvidas Gineitis betalen?

We polsten binnen Anderlecht zelf en daar werd ook met geen woord gerept over mogelijke interesse in Gineitis. Een gerucht dat gewoon in het water zal vallen? Of is er ergens een huurdeal met aankoopoptie mogelijk? Dat zal de komende dagen of weken misschien nog moeten blijken.





Gineitis kreeg bij Torino volop zijn kans, nadat hij er uit de jeugd naar de A-kern is weten te raken. Daarvoor zat hij ook nog bij de jeugd van SPAL. Vorig seizoen kwam hij bij Torino over alle competities heen tot niet minder dan 1912 speelminuten, waardoor hij van grote waarde was voor zijn Italiaans team.