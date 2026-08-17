Iedereen te koop? 'Club Brugge plakt prijskaartje op Tresoldi'

Het laatste woord lijkt dan toch nog niet gezegd over Nicolo Tresoldi. De aanvaller van Club Brugge mag in principe niet weg bij blauw-zwart, tegen geen enkele prijs. Ondertussen zou de prijs echter toch bepaald zijn. En dan moet er toch nog opgelet worden.

Bart Verhaeghe was een paar weken geleden binnenskamers nog héél duidelijk geweest. Nicolo Tresoldi mag deze zomer niét vertrekken. Een geïnteresseerde club zal met een héél straf bod moeten komen om de voorzitter van Club Brugge te overtuigen.

De Belgische landskampioen rekent op Tresoldi om het elftal dit seizoen op sleeptouw te nemen. Daarnaast heeft blauw-zwart de centen simpelweg niet nodig. De bankrekening kleurt héél groen door alle deals die ze ondertussen deden.

Club Brugge haalde deze zomer al meer dan 80 miljoen euro (!) op

De uitgaande transfers van Christos Tzolis, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Jesse Bisiwu, Zaid Romero en Shandre Campbell zitten daar voor het één en ander tussen. Club Brugge haalde tijdens deze zomermercato - en de teller is nog niet gestopt - al meer dan 80 miljoen euro op.

Aan uitgaande zijde hebben ze ondertussen ook al meer dan 40 miljoen euro uitgegeven. Maar er is dus nog overschot. En ondanks een persoonlijk akkoord met AS Roma gingen ze niet akkoord met een deal rond de 35 miljoen euro. En ook voor meer zou het niet gaan gebeuren ...

Breekt Nicolo Tresoldi al meteen het record van Christos Tzolis?

Roma besloot om niet door te duwen. Einde verhaal? Integendeel. De Engelse media wisten dat Manchester United rond de tafel wil zitten met Club Brugge. The Red Devils volgen Tresoldi al enkele maanden op de voet én lijken van plan om het gaspedaal in te drukken. Ondertussen is er ook interesse van de Turkse topclubs. En in Turkije gonst het ondertussen van de geruchten. En ook van de 'betaalbaarheid' van Tresoldi. Zij weten dat Club Brugge voor 45 miljoen euro wél overstag zouden gaan.





De uitgaande transfer van Christos Tzolis naar Arsenal FC was er eentje voor de geschiedenisboeken. The Gunners betaalden veertig miljoen euro voor de Griekse flankaanvaller. Zo'n bedrag was nog nooit eerder neergeteld voor een speler ui de Jupiler Pro League. En wat als er straks een team effectief 45 miljoen euro biedt voor Tresoldi? Er lijken afspraken te zijn gemaakt om hem alsnog een jaartje te houden op Jan Breydel, dus het lijkt ons onwaarschijnlijk.