Live. Transfernieuws 17/8: Speler Beveren naar Anderlecht?

Redactie
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Live. Transfernieuws 17/8: Speler Beveren naar Anderlecht?
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Vertrekt doelman La Louvière nog?

RAAL La Louvière blijft de kern herschikken. Tegen Anderlecht stonden al zes nieuwkomers op het wedstrijdblad in vergelijking met vorig seizoen. Sinds het voorbije weekend kwam er nog extra vers bloed bij met Zsombor Gruber, Léandro Rousseau en Marius Courcoul.

Coach Edward Still lichtte op de persconferentie de keuzes toe en sprak ook over mogelijke vertrekkers. Met zeven aanvallers voor twee posities staat de bezetting op scherp. Still verwacht dan ook dat de selectie nog uitgedund wordt. “Er gaan in de komende dagen vertrekken plaatsvinden. Er is effectief te veel volk, zeker voorin.” En in doel? Peano lijkt een stap te kunnen en willen maken: “De deur is niet dicht, maar bij een transfer moeten alle drie de partijen tevreden zijn. Tot nu toe was dat nog niet het geval", aldus Still tegen Voetbalkrant.com.

Aernout Van Lindt

'Opvallende nieuwe uitdaging voor Osimhen (ex-Charleroi)'

Toen Victor Osimhen nog in Napels speelde, stond haast iedereen ervan te kijken dat hij ooit niet naar één van de grote Engelse of Spaanse clubs zou doorgroeien. Dat beeld veranderde echter toen zijn carrière een meer lucratieve wending nam via Turkije en mogelijk nu naar Saoedi-Arabië gaat, waar hij misschien de opvolger wordt van een ex-Ballon d'Or.

Er circuleren al geruime tijd berichten dat Osimhen bovenaan het verlanglijstje van Al-Hilal staat. De club telt momenteel Karim Benzema als spits in de kern, nadat die zes maanden geleden van Al-Ittihad overkwam. De komst van Osimhen zou dus meteen vragen oproepen over de toekomst van de Franse aanvaller.

Aernout Van Lindt

Anderlecht aast op speler van SK Beveren

Het gerucht is niet nieuw, want ook vorig jaar werd er al eens over gesproken. RSC Anderlecht zou wel wat zien in Joel Margharita. Die was vorig seizoen van heel grote waarde voor SK Beveren en zorgde met goals, assists en actie mee voor de promotie zonder nederlaag.

Volgens Peter Morren van DAZN werd hij afgelopen donderdag gespot tijdens de match in de Europa League tussen RSC Anderlecht en PAOK. De winger zelf zou zeker openstaan voor een transfer, want dit seizoen kwam hij niet meteen op het A-plan terecht bij de Wase Leeuwen. Tegen Anderlecht zat hij de hele wedstrijd op de bank.

'Anderlecht wil miljoenendeal sluiten met sterkhouder Torino'

'Anderlecht wil miljoenendeal sluiten met sterkhouder Torino'

RSC Anderlecht is nog volop aan het zoeken naar versterkingen. Daarbij zouden ze nu ook zijn uitgekomen bij ... Gvidas Gineitis. Dat is toch wel opmerkelijk, aangezien Gvidas Gineitis een sterkhouder is in de Serie A bij Torino. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Heeft Batshuayi een nieuwe uitdaging te strikken?

Michy Batshuayi lijkt opnieuw op zoek te moeten naar een uitweg. Bij Eintracht Frankfurt komt de Belgische spits amper aan spelen toe, en volgens talkSPORT ligt een transfer richting Saudi Pro League op tafel. Welke club hem daar precies wil binnenhalen, is nog niet bekend, maar de piste past in het plaatje van een aanvaller die op zijn 32ste opnieuw minuten en status zoekt.

Frankfurt als nieuwe wachtkamer?

Batshuayi trok naar de oevers van de Main met het idee om zijn carrière nog eens een duw in de rug te geven. De realiteit is anders uitgedraaid: net als in een groot deel van zijn eerdere passages belandde hij snel in een rol als invaller. Voor een spits met zijn profiel—iemand die ritme nodig heeft om scherp te blijven—wordt dat op termijn een probleem.

In die context klinkt Saudi-Arabië als een logische optie: een competitie die sportieve kansen koppelt aan financiële slagkracht, en waar ervaren Europese aanvallers vaak wél een vaste plek krijgen. Voor Batshuayi, die stilaan richting de laatste hoofdstukken van zijn loopbaan gaat, kan dat de combinatie zijn die hij nu zoekt.

Iedereen te koop? 'Club Brugge plakt prijskaartje op Tresoldi'

Iedereen te koop? 'Club Brugge plakt prijskaartje op Tresoldi'

Het laatste woord lijkt dan toch nog niet gezegd over Nicolo Tresoldi. De aanvaller van Club Brugge mag in principe niet weg bij blauw-zwart, tegen geen enkele prijs. Ondertussen zou de prijs echter toch bepaald zijn. En dan moet er toch nog opgelet worden. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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