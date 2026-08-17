Van Brederode wuift miljoenen-grap van ploegmaat weg en denkt hard na om deze keer de headlines te vermijden

Myron van Brederode hoeft deze week niet zoveel in de krantenkoppen in de media voor te komen, of toch niet zoals vorige week. Na de nederlaag bij Gent zei Van Brederode 'dat hij het wel zou weten', als hij CEO of technisch directeur was.

Een week later deed hij tot tweemaal de netten trillen als strafschopnemer van dienst. Negentig procent van het werk werd bij die fases door ploegmaats gedaan, beweerde hij. "Ik had die goals wel nodig na vorige week. Ik ben veel in de media gekomen", grijnsde Van Brederode.

Dat kwam door zijn oproep tot versterkingen. "Ten eerste: het was een beetje als grapje dat ik om versterkingen vroeg. Ik was geïrriteerd, maar het was een beetje een grapje. Gelukkig zijn ze er wel gekomen. De CEO en de TD hebben heel goed werk geleverd", zei Van Brederode met een kwinkslag.

Groot verschil tussen eerste en tweede helft KVM

Het enige jammere is dat een van die nieuwkomers wellicht al voor lange tijd gemist moet worden. KV Mechelen leeft dan ook mee met Leo Hjelde, die bij zijn debuut uitviel met een knieblessure. Wat de ploeg in zijn geheel betreft, was er tegen Standard een groot verschil merkbaar tussen de eerste en de tweede helft.

Van Brederode dacht hard na over zijn verklaring. "Hoe kan ik het goed verwoorden om niet in de headlines te komen? We speelden een beetje met de staart tussen de benen." Dat was na de pauze niet meer het geval en het kwam dus nog tot een remontada. Eentje die volgens Fredrik Hammar de prijs voor Van Brederode kan opdrijven.

Van Brederode nog trotse KV Mechelen-speler

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"Vijftien miljoen", schreeuwde de Zweed in de mixed zone, verwijzend naar zijn ploegmaat. "Naar hem moet je niet luisteren. Vijftien miljoen voor twee penalty’s? Slaat helemaal nergens op", wuifde Van Brederode het weg. "Het gaat over Mechelen en ik ben speler van KV Mechelen. Ik ben nog altijd trots en dankbaar om hier te zijn. Nog twee weken transferperiode? Leuk voor de transferperiode. Of er voor mij iets op til staat? Niet dat ik weet."