Toptransfer op komst? 'Italiaanse topclub verlegt aandacht van Standard naar ... Genk'

Lazio is op zoek naar versterking. De Romeinen speuren daartoe ook de Belgische markt af. Nadat hun haring in Luik niet heeft weten te braden, hebben ze het geweer nu van schouder veranderd. Ze zouden Mujaid Sadick willen wegkopen bij KRC Genk.

Lazio wil er dolgraag Aliu Mujai Sadick bij hebben. De 26-jarige verdediger van KRC Genk moet het manco opvullen dat bij de Romeinen al langer aanwezig is: het grote gat centraal achterin. Genk zou bereid zijn te luisteren naar een deal.

Bij Genk lijkt Sadick op niet te veel kansen meer te gaan rekenen en hij stond al bij de profielen die (bij een goed bod?) weg mogen uit de CEGEKA-Arena. Benieuwd welke constructie ze bij Lazio voor hem willen opzetten.

KRC Genk kan miljoenen in huis halen voor Aliu Mujaid Sadick

Genk haalde Sadick in 2021 voor meer dan anderhalf miljoen euro weg bij Deportivo La Coruña. Na vijf jaar lijkt hij mogelijk wel aanspraak te maken op een nieuwe uitdaging. Bij Genk lijken ze dan ook niet al te moeilijk te zullen doen en daar kan Lazio dus van gaan profiteren. Ze willen ook heel graag snel gaan handelen.

Lazio is namelijk ondertussen al meerdere weken op zoek naar een extra centrale verdediger, maar zag verschillende pistes afspringen. Zowel de onderhandelingen rond Dinamo Zagreb-verdediger Raul Dominguez als het jonge talent Markmann leverden niets op. Achteraan hebben ze ondertussen maar drie valabele spelers voor twee plaatsen.

Lazio greep eerder al naast Ibe Hautekiet (en andere opties)

Daardoor werd de blik een paar weken geleden volop gericht op Ibe Hautekiet, die volgens Italiaanse media hoog op de verlanglijst stond. Er werd gesproken over een huurdeal met (verplichte) aankoopoptie, maar bij de Rouches hielden ze het been stijf.





De verdediger verlengde in april nog zijn contract tot de zomer van 2029 en daardoor heeft Standard een sterke onderhandelingspositie. Heeft KRC Genk diezelfde luxe? Dat lijkt niet meteen het geval en daar probeert Lazio nu dus van te profiteren.