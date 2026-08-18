17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper
Foto: © Walfoot.be
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Haitham Oualmam duikt steeds nadrukkelijker op de radar van buitenlandse clubs. De 17-jarige aanvallende middenvelder van Dender koppelt sterke cijfers aan technisch vermogen en groeimarge, en ziet zijn naam nu ook circuleren bij een nieuwe Spaanse subtopper.

Op amper 17-jarige leeftijd geldt Haitham Oualmam als een van de jonge offensieve talenten om in de gaten te houden in het Belgische voetbal. De aanvallende middenvelder van Dender heeft al interessante ervaring opgedaan en trekt stilaan de aandacht van verschillende Europese clubs.

Oualmam werd geboren in 2009 en kreeg onder meer een deel van zijn opleiding bij Pôle Élite. Vandaag zet hij zijn ontwikkeling verder bij de beloften van Dender, dat vorig seizoen uit de Jupiler Pro League degradeerde.

De jonge Belg komt het liefst uit als aanvallende middenvelder. Hij kan centraal spelen, maar ook hoger op het veld worden uitgespeeld. Oualmam valt vooral op door zijn techniek, zijn vermogen om een tegenstander uit te schakelen en zijn impact in de laatste zone van het veld.

Afgelopen seizoen zette hij bovendien sterke cijfers neer: acht doelpunten en twaalf assists. Op 17-jarige leeftijd zijn dat statistieken die uiteraard in het oog springen.

Zijn profiel draait echter niet alleen om cijfers. Ook zijn dribbelvaardigheid, zijn vermogen om tussen de linies te spelen, de intensiteit waarmee hij druk zet en zijn drang om snel richting doel te gaan, worden als belangrijke kwaliteiten gezien.

Espanyol, PSV, Feyenoord en nu ook Real Sociedad

Volgens onze informatie stond Oualmam eerder dicht bij een overstap naar Espanyol. Ook PSV en Feyenoord toonden al interesse, net als verschillende Belgische topclubs.

Nu duikt opnieuw een Spaanse piste op. Real Sociedad heeft de jonge middenvelder van dichtbij gevolgd en toont belangstelling. De Baskische club zou hem mogelijk willen uitnodigen om hem verder te beoordelen in een omgeving op hoog niveau.

Voor Oualmam zou dat opnieuw een belangrijke stap zijn in een ontwikkeling die stilaan verder reikt dan alleen België. Hij staat uiteraard nog maar aan het begin van zijn carrière, maar zijn prestaties en de groeiende buitenlandse belangstelling tonen dat zijn profiel ook buiten de landsgrenzen opvalt.

België brengt de voorbije jaren heel wat jonge talenten voort en Oualmam kan een van de volgende namen worden die nadrukkelijk in beeld komt. Zijn verdere ontwikkeling bij Dender en de kansen die zich de komende periode aanbieden, zullen moeten uitwijzen hoe ver de 17-jarige aanvallende middenvelder kan doorgroeien.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Sociedad
FCV Dender EH

Meer nieuws

Opvallend: Anderlecht-aanwinst al mee het vliegtuig op

Opvallend: Anderlecht-aanwinst al mee het vliegtuig op

14:08
'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'

'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'

13:30
10
JPL opnieuw uitgehold? Club Brugge veel meer waard dan Union en Genk, Anderlecht maakt sprong

JPL opnieuw uitgehold? Club Brugge veel meer waard dan Union en Genk, Anderlecht maakt sprong

13:00
Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

12:30
3
Jacky Mathijssen spaart Genk niet na zware blessure van Haroun

Jacky Mathijssen spaart Genk niet na zware blessure van Haroun

12:00
Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen

Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen

11:00
4
Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter

Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter

10:30
4
Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

10:00
1
Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

09:30
5
Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

09:00
24
Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot

Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot

08:30
19
KV Kortrijk slikt ferme transferdomper

KV Kortrijk slikt ferme transferdomper

08:00
Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht

Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht

07:20
1
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt nieuwe verdediger uit Italië

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt nieuwe verdediger uit Italië

07:00
Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals

Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals

06:30
Lardot geeft verdict over discutabele momenten bij Genk-Westerlo en Hasselt-Dender

Lardot geeft verdict over discutabele momenten bij Genk-Westerlo en Hasselt-Dender

22:20
2
OFFICIEEL: JPL-club verrast met komst van Danijel Milicevic

OFFICIEEL: JPL-club verrast met komst van Danijel Milicevic

23:00
Reden tot woede bij Essevee: Lardot fileert cruciale beslissing in Union-Zulte Waregem

Reden tot woede bij Essevee: Lardot fileert cruciale beslissing in Union-Zulte Waregem

21:50
6
Transferdomper voor Club Brugge, dat grote knoop heeft doorgehakt over speler van 10 miljoen

Transferdomper voor Club Brugge, dat grote knoop heeft doorgehakt over speler van 10 miljoen

21:20
Rudi Garcia haalt zwaar uit na vertrek bij België en legt pijnpunten bloot

Rudi Garcia haalt zwaar uit na vertrek bij België en legt pijnpunten bloot

20:50
8
Vorig weekend drie keer beslissend: Anderlecht heeft nieuwe aanvaller officieel beet

Vorig weekend drie keer beslissend: Anderlecht heeft nieuwe aanvaller officieel beet

20:12
13
KV Mechelen bevestigt dramatisch nieuws na horrorblessure van debutant

KV Mechelen bevestigt dramatisch nieuws na horrorblessure van debutant

20:00
8
Nog geen enkele officiële wedstrijd in clubverband: STVV haalt opvallende versterking in doel

Nog geen enkele officiële wedstrijd in clubverband: STVV haalt opvallende versterking in doel

19:20
Verschillende analisten meteen kritisch voor Anderlecht: "Vragen bij keuzes Bruno"

Verschillende analisten meteen kritisch voor Anderlecht: "Vragen bij keuzes Bruno"

19:00
8
Deze sterren van Genk, Club, Cercle, Gent, Beveren, Antwerp en STVV vielen dit weekend op

Deze sterren van Genk, Club, Cercle, Gent, Beveren, Antwerp en STVV vielen dit weekend op

18:30
Union met de handen in het haar? Opnieuw twee spelers het hof gemaakt

Union met de handen in het haar? Opnieuw twee spelers het hof gemaakt

18:00
6
Live. Transfernieuws 18/8

Live. Transfernieuws 18/8

00:00
Live. Transfernieuws 17/8: nieuwe spelers voor STVV én Cercle Brugge

Live. Transfernieuws 17/8: nieuwe spelers voor STVV én Cercle Brugge

17:45
RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst?

RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst?

17:30
7
Aalst, Knokke en Oostende door in Croky Cup: wie haalde het nog allemaal?

Aalst, Knokke en Oostende door in Croky Cup: wie haalde het nog allemaal?

17:00
2
"KAA Gent op schema, maar dit is dé verrassing van het seizoensbegin"

"KAA Gent op schema, maar dit is dé verrassing van het seizoensbegin"

16:30
2
'AC Milan bereikt akkoord met verrassende Rode Duivel'

'AC Milan bereikt akkoord met verrassende Rode Duivel'

16:00
Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken Reactie

Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken

15:15
11
Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten

Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten

15:30
10
Vormer zet eerste stap en droomt al meteen van ... Club Brugge

Vormer zet eerste stap en droomt al meteen van ... Club Brugge

15:00
DONE DEAL: Zulte Waregem pakt zoals verwacht uit met CL-verdediger

DONE DEAL: Zulte Waregem pakt zoals verwacht uit met CL-verdediger

17/08

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 0-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 4-1 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 3-0 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 4-0 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 1-2 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter Andreas2962 Andreas2962 over Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Lardot geeft verdict over discutabele momenten bij Genk-Westerlo en Hasselt-Dender Soloria Soloria over 'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht' kukeluku kukeluku over Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen? Andreas2962 Andreas2962 over Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot Boktor Boktor over Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht Jasperd Jasperd over Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Verschillende analisten meteen kritisch voor Anderlecht: "Vragen bij keuzes Bruno" JaKu JaKu over Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved