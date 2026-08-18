17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper

Haitham Oualmam duikt steeds nadrukkelijker op de radar van buitenlandse clubs. De 17-jarige aanvallende middenvelder van Dender koppelt sterke cijfers aan technisch vermogen en groeimarge, en ziet zijn naam nu ook circuleren bij een nieuwe Spaanse subtopper.

Op amper 17-jarige leeftijd geldt Haitham Oualmam als een van de jonge offensieve talenten om in de gaten te houden in het Belgische voetbal. De aanvallende middenvelder van Dender heeft al interessante ervaring opgedaan en trekt stilaan de aandacht van verschillende Europese clubs.

Oualmam werd geboren in 2009 en kreeg onder meer een deel van zijn opleiding bij Pôle Élite. Vandaag zet hij zijn ontwikkeling verder bij de beloften van Dender, dat vorig seizoen uit de Jupiler Pro League degradeerde.

De jonge Belg komt het liefst uit als aanvallende middenvelder. Hij kan centraal spelen, maar ook hoger op het veld worden uitgespeeld. Oualmam valt vooral op door zijn techniek, zijn vermogen om een tegenstander uit te schakelen en zijn impact in de laatste zone van het veld.

Afgelopen seizoen zette hij bovendien sterke cijfers neer: acht doelpunten en twaalf assists. Op 17-jarige leeftijd zijn dat statistieken die uiteraard in het oog springen.

Zijn profiel draait echter niet alleen om cijfers. Ook zijn dribbelvaardigheid, zijn vermogen om tussen de linies te spelen, de intensiteit waarmee hij druk zet en zijn drang om snel richting doel te gaan, worden als belangrijke kwaliteiten gezien.





Espanyol, PSV, Feyenoord en nu ook Real Sociedad

Volgens onze informatie stond Oualmam eerder dicht bij een overstap naar Espanyol. Ook PSV en Feyenoord toonden al interesse, net als verschillende Belgische topclubs.

Nu duikt opnieuw een Spaanse piste op. Real Sociedad heeft de jonge middenvelder van dichtbij gevolgd en toont belangstelling. De Baskische club zou hem mogelijk willen uitnodigen om hem verder te beoordelen in een omgeving op hoog niveau.

Voor Oualmam zou dat opnieuw een belangrijke stap zijn in een ontwikkeling die stilaan verder reikt dan alleen België. Hij staat uiteraard nog maar aan het begin van zijn carrière, maar zijn prestaties en de groeiende buitenlandse belangstelling tonen dat zijn profiel ook buiten de landsgrenzen opvalt.

België brengt de voorbije jaren heel wat jonge talenten voort en Oualmam kan een van de volgende namen worden die nadrukkelijk in beeld komt. Zijn verdere ontwikkeling bij Dender en de kansen die zich de komende periode aanbieden, zullen moeten uitwijzen hoe ver de 17-jarige aanvallende middenvelder kan doorgroeien.