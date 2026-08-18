Analyse "Union SG kan de toekomst voorspellen, met die creepy excelbestanden"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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"Union SG kan de toekomst voorspellen, met die creepy excelbestanden"
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Een nieuw seizoen, een nieuw geluid. Al blijven sommige dingen toch al eens bij het oude. Zo gaat Union SG ook dit seizoen opnieuw moeten bouwen nadat een aantal goede spelers er zijn vertrokken. De coach blijft deze keer wél en dat is ook al eens anders geweest in het verleden.

Scherpen, Burgess, Fuseini, Khalaili, Promise David, ... De topspelers van de Brusselaars van afgelopen seizoen lopen in de kijker. Er zijn al een paar spelers vertrokken bij Union SG en aan de mouw van nog wat anderen wordt getrokken. 

En dus zal het onvermijdelijk opnieuw bouwen worden aan een nieuw sprookje bij Union SG. Dat was de voorbije jaren niet anders en op een of andere manier lukt het Union SG toch altijd opnieuw. Iedereen die denkt dat het dit jaar niet zal gebeuren? Die kan zomaar opnieuw bedrogen uitkomen.

Union SG haalt spelers waar niemand het verwacht

Er zal wel eens een minder jaar tussen moeten zitten, dat kan haast niet anders. Maar het scoutingssysteem van Union SG werkt. Speler die in huis gehaald worden waar niemand van gehoord heeft en die twee jaar later voor miljoenen vertrekken, nadat ze heel veel lieten zien bij de Brusselaars? Dat is schering en inslag.

Het valt op: Union koopt spelers waar rek op zit en laat spelers vertrekken waar misschien niet te veel rek extra meer op zit? Kopen op het juiste moment en verkopen op het juiste moment en daar opnieuw mee investeren: het model uit het Dudenpark werkt al een vijftal jaar prima.

Kan Union SG in de toekomst kijken?

Lukas Lelie is supporter van KAA Gent en zei er als boutade zelfs iets over in De Pro-League-nostiek: "KAA Gent heeft nu goede verdedigers en Burgess doet het goed. Hij is soms boos op andere spelers rond hem en dat is goed."

"Maar er is één wet in het Belgisch voetbal en dat is dat je geen spelers van Union SG koopt. Met die creepy data weten die nu al dat Burgess zijn hoofd er binnenkort af zal vallen. Die bosbranden? Dat wisten die al. Ze kennen de toekomst. Die weten het op voorhand ... Die excelbestanden van die creeps, daar staat alles in."

Schoofs Rob

Uiteraard een boutade, maar het is nu eenmaal wel een feit dat Union SG spelers haalt waar niemand het verwacht om ze met meerwaarde te kunnen verkopen. Thomas Huyghe pikte meteen in: "Als een ploeg uit de derde klasse in Servië hoort dat er interesse is in hun spits, dan moeten ze toch meteen 600 miljoen euro vragen aan Union?"

En wat met de coaches?

Hetzelfde verhaal ergens met de coaches. David Hubert is dit seizoen gebleven, maar de vorige coaches van Union SG hadden het stuk voor stuk moeilijker in hun opdracht na hun periode bij de Brusselaars. Blessin degradeerde met Sankt Pauli en werd ontslagen, Karel Geraerts ging uit elkaar met Reims en Pocognoli werd ontslagen bij AS Monaco, net als Felice Mazzu bij OH Leuven.

Tekenend toch wel, want voor Geraerts en Mazzu was het al niet de eerste keer meer dat ze de laan werden uitgestuurd bij hun club. Alsof de manier van werken bij Union SG ook vertrouwen kan geven aan coaches om vooral in dat microklimaat dingen te laten zien ...

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