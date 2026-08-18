Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 3 reacties
Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club Brugge lijkt plots vrij dichtbij de komst van Matteo Dams te zijn gekomen. Bij blauw-zwart zijn ze op zoek naar een nieuwe linksachter, zeker als nu Bjorn Meijer ook Joaquin Seys nog zou vertrekken. En Dams lijkt dan dé mogelijkheid te gaan worden.

Matteo Dams staat op het punt terug te keren naar België. Dat laat alvast transfergoeroe Sacha Tavolieri weten. Volgens hem is er een deal nakend op clubniveau tussen Al-Ahli en Club Brugge en lijkt ook Dams de overstap genegen. 

De Belgische linksback van Al-Ahli heeft ervoor gekozen om bij Club Brugge aan de slag te gaan, zo lijkt het. Al-Ahli uit Saoedi-Arabië wil dan weer ruimte vrijmaken om dit seizoen nieuwe spelers uit het buitenland te kunnen aantrekken.

Club Brugge maakt werk van Matteo Dams

De deal is bijna rond volgens Tavolieri, dus we zullen het de komende uren en dagen zeker in de gaten houden, want tot op heden is er natuurlijk nog niets officieel. Bij Club Brugge gokken ze erop dat ze een nieuwe linksachter nodig zullen hebben.

Bjorn Meijer vertrok vorige week naar de uitgang bij blauw-zwart - hij is de nieuwe speler van Sampdoria in de Serie B - en ze moeten na het sterke WK van Joaquin Seys nog steeds rekening houden met het feit dat er ook voor hem met de nodige miljoenen kan gegooid.

Matteo Dams heeft een verleden bij Royal Antwerp FC en PSV

En dus moet er een extra valabele optie worden gekozen op linksachter. Daarbij zijn ze nu bij Matteo Dams uitgekomen en die deal lijkt er echt wel snel aan te kunnen gaan komen. Transfermarkt schat zijn waarde op 3,5 miljoen euro, maar mogelijk kan Club Brugge nog dieper in de buidel moeten gaan tasten.

Al kan het helpen dat ze bij Al-Ahli op zich ook wel van Dams afwillen. Voor Dams zelf zou het een terugkeer zijn naar België na zijn periode bij de jeugd van Royal Antwerp FC. Daar vertrok hij in 2012 richting PSV Eindhoven, waar hij de A-kern haalde.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Club Brugge
Matteo Dams

Meer nieuws

'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'

'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'

13:30
10
JPL opnieuw uitgehold? Club Brugge veel meer waard dan Union en Genk, Anderlecht maakt sprong

JPL opnieuw uitgehold? Club Brugge veel meer waard dan Union en Genk, Anderlecht maakt sprong

13:00
Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

09:00
24
Opvallend: Anderlecht-aanwinst al mee het vliegtuig op

Opvallend: Anderlecht-aanwinst al mee het vliegtuig op

14:08
Jacky Mathijssen spaart Genk niet na zware blessure van Haroun

Jacky Mathijssen spaart Genk niet na zware blessure van Haroun

12:00
17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper

17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper

11:30
Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals

Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals

06:30
Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen

Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen

11:00
4
Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter

Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter

10:30
4
Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

09:30
5
Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

10:00
1
Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot

Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot

08:30
19
KV Kortrijk slikt ferme transferdomper

KV Kortrijk slikt ferme transferdomper

08:00
Rudi Garcia haalt zwaar uit na vertrek bij België en legt pijnpunten bloot

Rudi Garcia haalt zwaar uit na vertrek bij België en legt pijnpunten bloot

20:50
8
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt nieuwe verdediger uit Italië

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt nieuwe verdediger uit Italië

07:00
Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht

Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht

07:20
1
OFFICIEEL: JPL-club verrast met komst van Danijel Milicevic

OFFICIEEL: JPL-club verrast met komst van Danijel Milicevic

23:00
Transferdomper voor Club Brugge, dat grote knoop heeft doorgehakt over speler van 10 miljoen

Transferdomper voor Club Brugge, dat grote knoop heeft doorgehakt over speler van 10 miljoen

21:20
Lardot geeft verdict over discutabele momenten bij Genk-Westerlo en Hasselt-Dender

Lardot geeft verdict over discutabele momenten bij Genk-Westerlo en Hasselt-Dender

22:20
2
Reden tot woede bij Essevee: Lardot fileert cruciale beslissing in Union-Zulte Waregem

Reden tot woede bij Essevee: Lardot fileert cruciale beslissing in Union-Zulte Waregem

21:50
6
Deze sterren van Genk, Club, Cercle, Gent, Beveren, Antwerp en STVV vielen dit weekend op

Deze sterren van Genk, Club, Cercle, Gent, Beveren, Antwerp en STVV vielen dit weekend op

18:30
KV Mechelen bevestigt dramatisch nieuws na horrorblessure van debutant

KV Mechelen bevestigt dramatisch nieuws na horrorblessure van debutant

20:00
8
Vorig weekend drie keer beslissend: Anderlecht heeft nieuwe aanvaller officieel beet

Vorig weekend drie keer beslissend: Anderlecht heeft nieuwe aanvaller officieel beet

20:12
13
Verschillende analisten meteen kritisch voor Anderlecht: "Vragen bij keuzes Bruno"

Verschillende analisten meteen kritisch voor Anderlecht: "Vragen bij keuzes Bruno"

19:00
8
Nog geen enkele officiële wedstrijd in clubverband: STVV haalt opvallende versterking in doel

Nog geen enkele officiële wedstrijd in clubverband: STVV haalt opvallende versterking in doel

19:20
Union met de handen in het haar? Opnieuw twee spelers het hof gemaakt

Union met de handen in het haar? Opnieuw twee spelers het hof gemaakt

18:00
6
Live. Transfernieuws 17/8: nieuwe spelers voor STVV én Cercle Brugge

Live. Transfernieuws 17/8: nieuwe spelers voor STVV én Cercle Brugge

17:45
'AC Milan bereikt akkoord met verrassende Rode Duivel'

'AC Milan bereikt akkoord met verrassende Rode Duivel'

16:00
Live. Transfernieuws 18/8

Live. Transfernieuws 18/8

00:00
RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst?

RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst?

17:30
7
Analist vol lof voor verrassende co-leider en ziet volgende toptransfer al

Analist vol lof voor verrassende co-leider en ziet volgende toptransfer al

17/08
2
"KAA Gent op schema, maar dit is dé verrassing van het seizoensbegin"

"KAA Gent op schema, maar dit is dé verrassing van het seizoensbegin"

16:30
2
Aalst, Knokke en Oostende door in Croky Cup: wie haalde het nog allemaal?

Aalst, Knokke en Oostende door in Croky Cup: wie haalde het nog allemaal?

17:00
2
Vormer zet eerste stap en droomt al meteen van ... Club Brugge

Vormer zet eerste stap en droomt al meteen van ... Club Brugge

15:00
Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken Reactie

Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken

15:15
11
Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten

Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten

15:30
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-2 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter Andreas2962 Andreas2962 over Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Lardot geeft verdict over discutabele momenten bij Genk-Westerlo en Hasselt-Dender Soloria Soloria over 'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht' kukeluku kukeluku over Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen? Andreas2962 Andreas2962 over Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot Boktor Boktor over Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht Jasperd Jasperd over Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Verschillende analisten meteen kritisch voor Anderlecht: "Vragen bij keuzes Bruno" JaKu JaKu over Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved