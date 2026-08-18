Dure miscast Club Brugge: meer dan één miljoen euro per gespeelde wedstrijd

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Dure miscast Club Brugge: meer dan één miljoen euro per gespeelde wedstrijd
Foto: © photonews
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Vince Osuji is onderweg naar Noorwegen. Daar gaat hij voor een bescheiden bedrag worden overgenomen door Tromso. Daarmee is hij een dure miscast geworden voor blauw-zwart, want zelf betaalden ze vorig jaar nog miljoenen.

Vince Osuji (20) kwam in januari 2025 over van de Zweedse club Kalmar FF naar Club Brugge. Het was een aanzienlijke investering van blauw-zwart in de jonge Nigeriaanse verdediger. De club betaalde 3 miljoen euro voor hem, wat ruim boven zijn toenmalige marktwaarde van 1,2 miljoen euro op Transfermarkt lag.

Bij de U23-ploeg van Brugge kreeg Osuji de tijd om zich zonder druk te ontwikkelen. Vorig seizoen speelde hij 21 wedstrijden voor Club NXT in de Challenger Pro League en mocht hij ook al proeven van het eerste elftal. De Nigeriaan zat meermaals op de bank bij de hoofdmacht, kwam in actie in de Jupiler Pro League en speelde twee wedstrijden in de Beker van België.

Vince Osuji op weg naar terugkeer naar Scandinavië

Toch zou Club Brugge kunnen besluiten om dit seizoen afscheid van hem te nemen. Dat meldt althans de Noorse pers. Volgens dagblad Nordlys staat Osuji op het punt het Jan Breydelstadion te verlaten voor een overstap naar Tromsø, dat uitkomt op het hoogste niveau in Noorwegen. De Noorse krant stelt dat de overgangssom waarover beide partijen onderhandelen "zeer bescheiden" is. Dat laat ook Het Laatste Nieuws weten.

En dat terwijl andere bronnen suggereren dat Club Brugge Osuji zelfs transfervrij naar Tromsø zou kunnen laten gaan, mits ze een zeer hoog doorverkooppercentage willen geven. Met slechts drie optredens in het eerste elftal tegenover een investering van ongeveer drie miljoen euro, is Osuji voor Club Brugge uiteindelijk een mislukte aankoop gebleken.


De Nigeriaanse centrale verdediger wist niet echt te overtuigen in de Challenger Pro League, maar kan zijn ontwikkeling nu in Noorwegen voortzetten. Voor zijn overstap naar België speelde hij al 16 wedstrijden voor Kalmar FF, nu trekt hij dus terug naar Scandinavië voor een volgende stap in zijn carrière.

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