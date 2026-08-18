JPL opnieuw uitgehold? Club Brugge veel meer waard dan Union en Genk, Anderlecht maakt sprong

Nog een paar weken en de zomermercato zit er weer op. En dan is het de vraag welke spelers de Belgische teams zullen hebben zien vertrekken en welke ze in huis hebben gehaald. De toppers van de competitie lijken ondertussen allemaal te vertrekken, waardoor de competitie in waarde daalt.

De financiële kloof tussen Club Brugge en de andere ploegen is de voorbije jaren alleen maar aan het toeneme. En dat is er ook op de transfermarkt stilaan aan te zien. Toegegeven: KRC Genk heeft met Rafiu Durosinmi ook een transfer aan inkomende zijde van meer dan tien miljoen euro gerealiseerd.

Maar dat is een hoogste uitzondering voor de Limburgers, terwijl het bij blauw-zwart een nieuwe norm lijkt te zijn. Het helpt natuurlijk als je voor Tzolis en Stankovic samen al aan 63 miljoen euro transferinkomsten zit, een bedrag dat via Onyedika, Romero, Campbell, Meijer en Sandra is opgelopen tot meer dan 80 miljoen euro inkomsten.

Voor Tresoldi kunnen ze ook aanbiedingen van 35 miljoen euro weigeren op dit moment en willen ze meer dan 45 miljoen euro, terwijl ook Joel Ordonez - ondanks zijn blessure? - nog zou kunnen vertrekken deze zomer bij blauw-zwart.

Het maakt ook meteen dat de top-5 als het gaat over marktwaardes in onze competitie vertrokken is of nog kan vertrekken. Daardoor lijkt de totale waarde van de competitie toch weer eerder te gaan zakken dan te stijgen.





België is en blijft een transitland in de transferwereld

De speler die deze zomer de hoogste marktwaarde had volgens het CIES Football Observatory was ene Aleksandar Stankovic met liefst 46 miljoen euro. Hij werd uiteindelijk verkocht voor 'amper' 23 miljoen euro door een constructie tussen Internazionale en de Bruggelingen.

Op twee stond Kos Karetsas met 44,1 miljoen euro. Ook hij werd ondertussen (voor veel geld) verkocht, aan Borussia Dortmund. En zo is KRC Genk zijn duurste en best gewaardeerde speler ook meteen kwijt natuurlijk.

Union SG is ook een aantal belangrijke spelers kwijtgeraakt en er liggen nog een aantal deals in de pijplijn, maar de derde grote klapper was ook voor Club Brugge in de vorm van Christos Tzolis. Die leverde meer dan 40 miljoen euro op en hij was volgens het CIES 42,5 miljoen euro waard.

Joel Ordonez (37,6 miljoen euro) en Nicolo Tresoldi (33,8 miljoen euro) vervolledigen de top-5. Ook zij zouden zomaar nog kunnen vertrekken deze zomer op Jan Breydel, al zijn Bart Verhaeghe & co wat Tresoldi betreft wel duidelijk: hij mag niet weg.

Alles bij elkaar lijkt de Jupiler Pro League opnieuw een beetje te worden uitgehold. Club Brugge is op dit moment als kern 193,1 miljoen euro waard volgens Transfermarkt. Een jaar geleden was dat nog drie miljoen euro meer. De kloof met Union SG blijft wel groot, want zij zakten in van 136,6 miljoen euro naar 118,2 miljoen euro.

Jupiler Pro League is 3,6 miljoen euro minder waard dan jaar geleden

KRC Genk is dan weer gezakt naar plaats drie, doordat ze onder meer Karetsas zijn kwijtgeraakt zijn ze gezakt naar 109,5 miljoen euro waarde. Dat is 24 procent minder dan een jaar geleden. Om maar te zeggen: de Belgische teams leiden spelers op, proberen ze met winst te verkopen ... en moeten dan vaak opnieuw beginnen.

RSC Anderlecht gaat er voorlopig - ondanks het vertrek van Nathan De Cat onder meer - op vooruit, van 79,75 naar 83,4 miljoen euro - op verre achterstand na de top-3 dus ook wel meteen. Alles bij elkaar is de Jupiler Pro League op een jaar - ondanks het beter worden van heel wat spelers - 3,6 procent in waarde gezakt. Al hebben de teams nu opnieuw een jaar om aan meerwaardecreatie te gaan doen.