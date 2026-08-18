Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot

De veelbesproken strafschoppen uit KV Mechelen-Standard blijven voor beroering zorgen. Jonathan Lardot verdedigde maandag beide beslissingen van de arbitrage, maar bij Standard kunnen ze zich vooral niet vinden in zijn uitleg over de tweede penalty. Sportief directeur Marc Wilmots reageert scherp.

Wilmots haalde namelijk stevig uit naar de analyse van de scheidsrechtersbaas. Vooral het argument dat Matthieu Epolo de bal niet duidelijk genoeg speelde bij zijn tussenkomst op Adeshina Ayodele, schiet bij hem in het verkeerde keelgat. "Ik voel mij voor de tweede keer benadeeld. Als men had toegegeven dat de scheidsrechter en de VAR fout zaten, had ik die verloren punten misschien makkelijker kunnen plaatsen. Nu heb ik echt het gevoel dat we bestolen zijn", zei hij bij Sudinfo.

Lardot verdedigt beide strafschoppen

De eerste penalty voor KV Mechelen kwam er na hands van Ryan Fosso. De Standard-speler hield zijn armen aanvankelijk achter zijn lichaam, maar tijdens de voorzet kwam één arm opnieuw los. Voor Lardot was de beslissing daarom correct.

"Er is opnieuw een duidelijke beweging met de arm", legde hij bij DAZN uit. Volgens de scheidsrechtersbaas maakt Fosso met zijn sprong een beweging richting de bal die voldoende impact heeft om een strafschop te rechtvaardigen. Hij verwees daarbij zelfs naar Olivier Deschacht, die volgens hem bijzonder goed was in verdedigen met beide armen achter de rug zonder nadien nog een extra beweging te maken.

Meer discussie was er over de tweede penalty. Na contact tussen Epolo en Ayodele had de VAR bijna drie minuten nodig om Bram Van Driessche naar het scherm te sturen. Lardot erkent dat die controle lang duurde, maar vindt de interventie wel correct.

Volgens hem was vooral de vraag of Epolo de bal daadwerkelijk speelde doorslaggevend. "Hij komt iets te laat. De aanvaller is sneller en speelt de bal. Epolo raakt hem misschien nog licht met zijn handen, maar er is geen duidelijke controle over die actie."



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Lardot vergelijkt de fase met een tackle. Een verdediger die duidelijk eerst de bal speelt en daarna zijn tegenstander raakt, begaat niet automatisch een fout. Wie te laat komt, de bal slechts schampt en daarna de tegenstander raakt, wordt wel bestraft. Diezelfde redenering past hij toe op Epolo.

Wilmots begrijpt uitleg helemaal niet

Net dat standpunt vindt Wilmots moeilijk te verteren. Volgens hem is het onrealistisch om van een doelman te verwachten dat hij in zo’n situatie volledige controle over de bal heeft.

"Hoe kan een keeper de bal gecontroleerd spelen wanneer hij op volle snelheid uitkomt en de aanvaller even snel op hem afkomt?", vraagt Wilmots zich af. "Matthieu raakt de bal als eerste. Voor mij is dat duidelijk."

De sportief directeur gaat zelfs nog verder en noemt de uitleg van Lardot een teken van "een gebrek aan voetbalinzicht". Volgens Wilmots wordt er een theoretische verwachting opgelegd die in een wedstrijdsituatie nauwelijks haalbaar is.

Standard en het Referee Department staan daarmee lijnrecht tegenover elkaar. Lardot vindt zowel de handsbal van Fosso als de tussenkomst van Epolo bestraffenswaardig, terwijl Wilmots vooral bij die tweede fase absoluut niet kan begrijpen hoe de arbitrage tot een strafschop kwam.