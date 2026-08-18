Opinie 🎥 "Véél complimenten doen de ronde bij KV Mechelen: dit gaat erachter schuil"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
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🎥 "Véél complimenten doen de ronde bij KV Mechelen: dit gaat erachter schuil"
Foto: © photonews
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Opvallend veel spelers bij KV Mechelen konden op complimenten rekenen na de wedstrijd tegen Standard. Dat had vooral te maken met de tweede helft. Na een moeilijke voorbereiding met veel blessures en het wachten op transfers is het DNA van KVM op speeldag 2 toch al komen bovendrijven.

Naast de revalidaties van St. Jago en Özdemir zorgde het uitvallen van Boersma, Vanrafelghem, Koudou, Antonio en Zekri tijdens de voorbereiding voor de nodige zorgen. Met het vertrek van Konaté, Halhal, Mrabti en Halhal was er nood aan vers bloed. Pas na het afronden van de transfer van Halhal kon doorgeduwd worden om Ayodele, Hjelde en Marijnissen binnen te halen.

Daarnaast werd er in de voorbereiding op gewerkt om de ploeg te laten functioneren in een andere veldbezetting. Al die factoren leidden ertoe dat we sowieso een zoekend KV Mechelen zouden zien in het begin van de competitie. Alleen mag dat zoeken ook niet te lang duren, of je bengelt na vijf à zes speeldagen onderaan. Via een tactische omzetting werd na drie helften toch een formule gevonden - met Praet naast Hammar en een tweede spits erbij - die de eigenheid van de club uitstraalt. Gezien de omstandigheden is de opluchting wellicht groot dat dit nu al bereikt kon worden. 

Vanderbiest zag verschillende goede invalbeurten

Vandaar dat voornamelijk coach Vanderbiest met lof strooide. "Je stond 0-2 achter, je wisselt dus Koudou van kant en brengt een iets aanvallendere wingback op rechts. Dat was al een positief gegeven naar kwaliteit van het spel toe. Ik denk dat Cedric Van Meirvenne een heel goede invalbeurt maakt. Je had zijn inbreng, die van de twee nieuwe jongens. De positiewissel met Praet is ook goed uitgevallen. Met Praet heb je balvastheid en vista. De invalbeurt van Bilal Bafdili is heel goed meegevallen. De invalbeurten van Benito Raman en Adeshina Ayodele waren positief."

Myron van Brerode, toch een aanvallend ingestelde speler, noemde ook een van de verdedigers expliciet. "Luc Marijnissen heeft heel goed gespeeld. Hij verdient een groot compliment." Malcolm Mbasi mocht de meeste mooie woorden ontvangen. Niemand die aan het begin van de voorbereiding kon voorspellen dat hij zou starten in de eerste thuismatch in de competitie. "Ik beoordeel spelers pas na een tijdje, niet na twee of drie dagen. Het is gewoon een tank, hij werkt keihard. Hij weet dat de positie van eerste spits open ligt. Ik zie wel dat die jongen potentieel heeft. Als je als 18-jarige een assist geeft bij je eerste basisplaats, dan belooft dat voor de toekomst."

KV Mechelen toont durf met Mbasi

Ook Vanderbiest heeft niets dan positiefs te vertellen over de jongeman die terugkeerde van bij OHL. "Je moet het als club durven om een jongen van 18 jaar die uit Eerste Nationale komt in de basis te zetten in de eerste thuismatch. Hij heeft het goed gedaan en was balvast. Chapeau. Hij heeft het 90 minuten volgehouden en speelde op het einde ook nog even linksvoor toen we alles op alles zetten." Omdat Mbasi ook in de bal komt, kunnen andere spelers rond hem heen zwerven. Vanderbiest vermoedt ook dat het een jongen is met een kantje aan, wat hij toejuicht.

Al deze zaken droegen ertoe bij dat je na rust toch al een Malinwa zag zoals je zeker Achter de Kazerne mag verwachten. Een garantie op puntengewin de eerstvolgende weken is dat niet. Wel is het getoonde DNA, met veel felheid en opportunisme, en de toename van de interne concurrentie een geruststelling met het oog op de toekomst. "Van concurrentie is nog niemand dood gegaan", besluit Vanderbiest.

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