OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt nieuwe verdediger uit Italië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt nieuwe verdediger uit Italië
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Zulte Waregem blijft stevig doorwerken aan zijn kern en heeft met Salim Diakité opnieuw defensieve versterking binnengehaald. De 26-jarige Malinese international komt op huurbasis over van Palermo. Essevee bedong ook een aankoopoptie, waardoor de samenwerking nog kan verlengd worden.

Op de clubwebsite bevestigt Zulte Waregem dat Diakité meteen aansluit bij de groep. De rechtsachter brengt vooral een pak ervaring uit het Italiaanse voetbal mee. Hij speelde er op verschillende niveaus en bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op als fysiek sterke flankverdediger.

Jarenlange ervaring in Italië

Diakité zette zijn eerste stappen bij de senioren in Frankrijk, maar verhuisde al snel naar Italië. Daar kwam hij achtereenvolgens uit voor Olympia Agnonese, Teramo en Ternana. Vooral in de lagere Italiaanse reeksen verzamelde hij veel speelminuten voordat Palermo hem in de winter van 2024 binnenhaalde.

Voor de Siciliaanse club kwam hij in totaal 66 keer in actie. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Juve Stabia, waar hij veertien wedstrijden speelde. Nu volgt dus een nieuw tijdelijk avontuur, dit keer in de Jupiler Pro League.

Ook internationaal heeft Diakité ondertussen ervaring. De verdediger vertegenwoordigt Mali en verzamelde al acht interlands. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 1,5 miljoen euro.

Extra kracht op de rechterflank

Sportief manager Niels Leroy ziet in Diakité vooral een verdediger die Essevee meer fysieke présence kan geven. “Salim is een sterke atleet die verdedigend zijn mannetje staat op de flank”, klinkt het. Daarnaast verwacht Zulte Waregem ook aanvallende impulsen van de nieuwkomer, die graag mee opschuift wanneer zijn ploeg in balbezit is.

Diakité zelf had naar eigen zeggen snel een goed gevoel bij de transfer. Na zijn eerste kennismaking met de club en de infrastructuur kijkt hij ernaar uit om aan zijn Belgische avontuur te beginnen.

Voor Zulte Waregem is het opnieuw een versterking met ervaring, terwijl de kern verder wordt uitgebouwd. Diakité krijgt dit seizoen de kans om zich te bewijzen, waarna Essevee via de aankoopoptie zelf kan beslissen of het langer met hem doorgaat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie B
Serie B Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Palermo
Salim Diakité

Meer nieuws

Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

09:30
1
Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

10:00
Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

09:00
8
Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot

Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot

08:30
6
KV Kortrijk slikt ferme transferdomper

KV Kortrijk slikt ferme transferdomper

08:00
Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht

Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht

07:20
Reden tot woede bij Essevee: Lardot fileert cruciale beslissing in Union-Zulte Waregem

Reden tot woede bij Essevee: Lardot fileert cruciale beslissing in Union-Zulte Waregem

21:50
6
Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals

Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals

06:30
OFFICIEEL: JPL-club verrast met komst van Danijel Milicevic

OFFICIEEL: JPL-club verrast met komst van Danijel Milicevic

23:00
Lardot geeft verdict over discutabele momenten bij Genk-Westerlo en Hasselt-Dender

Lardot geeft verdict over discutabele momenten bij Genk-Westerlo en Hasselt-Dender

22:20
1
Transferdomper voor Club Brugge, dat grote knoop heeft doorgehakt over speler van 10 miljoen

Transferdomper voor Club Brugge, dat grote knoop heeft doorgehakt over speler van 10 miljoen

21:20
KV Mechelen bevestigt dramatisch nieuws na horrorblessure van debutant

KV Mechelen bevestigt dramatisch nieuws na horrorblessure van debutant

20:00
8
Rudi Garcia haalt zwaar uit na vertrek bij België en legt pijnpunten bloot

Rudi Garcia haalt zwaar uit na vertrek bij België en legt pijnpunten bloot

20:50
6
Vorig weekend drie keer beslissend: Anderlecht heeft nieuwe aanvaller officieel beet

Vorig weekend drie keer beslissend: Anderlecht heeft nieuwe aanvaller officieel beet

20:12
12
Verschillende analisten meteen kritisch voor Anderlecht: "Vragen bij keuzes Bruno"

Verschillende analisten meteen kritisch voor Anderlecht: "Vragen bij keuzes Bruno"

19:00
5
Nog geen enkele officiële wedstrijd in clubverband: STVV haalt opvallende versterking in doel

Nog geen enkele officiële wedstrijd in clubverband: STVV haalt opvallende versterking in doel

19:20
Deze sterren van Genk, Club, Cercle, Gent, Beveren, Antwerp en STVV vielen dit weekend op

Deze sterren van Genk, Club, Cercle, Gent, Beveren, Antwerp en STVV vielen dit weekend op

18:30
Union met de handen in het haar? Opnieuw twee spelers het hof gemaakt

Union met de handen in het haar? Opnieuw twee spelers het hof gemaakt

18:00
6
Live. Transfernieuws 17/8: nieuwe spelers voor STVV én Cercle Brugge

Live. Transfernieuws 17/8: nieuwe spelers voor STVV én Cercle Brugge

17:45
RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst?

RSC Anderlecht schakelt meteen na Europese kwalificatie: spelmaker van miljoenen op komst?

17:30
7
"KAA Gent op schema, maar dit is dé verrassing van het seizoensbegin"

"KAA Gent op schema, maar dit is dé verrassing van het seizoensbegin"

16:30
2
Aalst, Knokke en Oostende door in Croky Cup: wie haalde het nog allemaal?

Aalst, Knokke en Oostende door in Croky Cup: wie haalde het nog allemaal?

17:00
2
DONE DEAL: Zulte Waregem pakt zoals verwacht uit met CL-verdediger

DONE DEAL: Zulte Waregem pakt zoals verwacht uit met CL-verdediger

14:30
Vormer zet eerste stap en droomt al meteen van ... Club Brugge

Vormer zet eerste stap en droomt al meteen van ... Club Brugge

15:00
Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken Reactie

Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken

15:15
11
'AC Milan bereikt akkoord met verrassende Rode Duivel'

'AC Milan bereikt akkoord met verrassende Rode Duivel'

16:00
Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten

Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten

15:30
10
En plots gaat het héél snel voor Romelu Lukaku

En plots gaat het héél snel voor Romelu Lukaku

13:30
DONE DEAL: Westerlo zet ambities nogmaals kracht bij met stevige transfer

DONE DEAL: Westerlo zet ambities nogmaals kracht bij met stevige transfer

13:00
Analist vol lof voor verrassende co-leider en ziet volgende toptransfer al

Analist vol lof voor verrassende co-leider en ziet volgende toptransfer al

12:30
2
'Club Brugge mikt plots op speler van ... Lierse'

'Club Brugge mikt plots op speler van ... Lierse'

12:00
1
Ex-scheidsrechtersbaas ziet het compleet foutlopen: "Hadden we niet beter daar in geïnvesteerd?"

Ex-scheidsrechtersbaas ziet het compleet foutlopen: "Hadden we niet beter daar in geïnvesteerd?"

11:00
19
Miljoenendeal verklaart het absolute topplan van Sibierski bij RSC Anderlecht Analyse

Miljoenendeal verklaart het absolute topplan van Sibierski bij RSC Anderlecht

11:30
3
Van Brederode wuift miljoenen-grap van ploegmaat weg en denkt hard na om deze keer de headlines te vermijden Reactie

Van Brederode wuift miljoenen-grap van ploegmaat weg en denkt hard na om deze keer de headlines te vermijden

17/08
'Anderlecht wil miljoenendeal sluiten met sterkhouder Torino'

'Anderlecht wil miljoenendeal sluiten met sterkhouder Torino'

10:30
1
Marc Degryse ziet doelmannen én scheidsrechter blunderen

Marc Degryse ziet doelmannen én scheidsrechter blunderen

17/08
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-2 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Supremepony Supremepony over 'Anderlecht strikt aanvaller van meer dan 4 miljoen' velvetunderground velvetunderground over Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot PigsInSpace PigsInSpace over Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken Johnnie Walker Johnnie Walker over Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over KV Mechelen bevestigt dramatisch nieuws na horrorblessure van debutant Locolabo Locolabo over Reden tot woede bij Essevee: Lardot fileert cruciale beslissing in Union-Zulte Waregem voedsel voedsel over Miljoenendeal verklaart het absolute topplan van Sibierski bij RSC Anderlecht MyUnion MyUnion over Union met de handen in het haar? Dit moet er gebeuren jeffzie151 jeffzie151 over Lardot geeft verdict over discutabele momenten bij Genk-Westerlo en Hasselt-Dender FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved