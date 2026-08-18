OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt nieuwe verdediger uit Italië

Zulte Waregem blijft stevig doorwerken aan zijn kern en heeft met Salim Diakité opnieuw defensieve versterking binnengehaald. De 26-jarige Malinese international komt op huurbasis over van Palermo. Essevee bedong ook een aankoopoptie, waardoor de samenwerking nog kan verlengd worden.

Op de clubwebsite bevestigt Zulte Waregem dat Diakité meteen aansluit bij de groep. De rechtsachter brengt vooral een pak ervaring uit het Italiaanse voetbal mee. Hij speelde er op verschillende niveaus en bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op als fysiek sterke flankverdediger.

Jarenlange ervaring in Italië

Diakité zette zijn eerste stappen bij de senioren in Frankrijk, maar verhuisde al snel naar Italië. Daar kwam hij achtereenvolgens uit voor Olympia Agnonese, Teramo en Ternana. Vooral in de lagere Italiaanse reeksen verzamelde hij veel speelminuten voordat Palermo hem in de winter van 2024 binnenhaalde.

Voor de Siciliaanse club kwam hij in totaal 66 keer in actie. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Juve Stabia, waar hij veertien wedstrijden speelde. Nu volgt dus een nieuw tijdelijk avontuur, dit keer in de Jupiler Pro League.

Ook internationaal heeft Diakité ondertussen ervaring. De verdediger vertegenwoordigt Mali en verzamelde al acht interlands. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 1,5 miljoen euro.

Extra kracht op de rechterflank

Sportief manager Niels Leroy ziet in Diakité vooral een verdediger die Essevee meer fysieke présence kan geven. “Salim is een sterke atleet die verdedigend zijn mannetje staat op de flank”, klinkt het. Daarnaast verwacht Zulte Waregem ook aanvallende impulsen van de nieuwkomer, die graag mee opschuift wanneer zijn ploeg in balbezit is.





Diakité zelf had naar eigen zeggen snel een goed gevoel bij de transfer. Na zijn eerste kennismaking met de club en de infrastructuur kijkt hij ernaar uit om aan zijn Belgische avontuur te beginnen.

Voor Zulte Waregem is het opnieuw een versterking met ervaring, terwijl de kern verder wordt uitgebouwd. Diakité krijgt dit seizoen de kans om zich te bewijzen, waarna Essevee via de aankoopoptie zelf kan beslissen of het langer met hem doorgaat.